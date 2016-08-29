Додано: Пон 07 тра, 2018 18:31

Манипулятор вы наверное по недоразумению)))Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать!Вы наверное не в Украине живёте,раз не знаете,что на сою и рапс НДС отменят без шума и пыли,плюс чивокуни отменили возврат НДС на пшеничку и никто и не пискнул в своё время.Закончили отопительный сезон прошлого года с остатками 8.2 ярда,а сколько сейчас?В этом на сколько было меньше газа в хранилищах? Сколько это в деньгах?Поинтересуйтесь для саморазвития,дабы не давать заднюю когда вас подловили на откровенном ляпе.По дну,а что вы отовариваетесь на МБ,дно по наличке на какой отметке было?Я вам скажу,раз вы не можете ответить,можно было купить по 95,уверен,что в этом году будет ещё дешевле,когда это случится я припомню этот твит.По ставкам депозитов вы скыглылы,что если было бы хотя бы 7% занёс в Приват "приличную сумму",вот и имелось ввиду,что не мешало бы приравнять к ставкам евробондов внутренние ставки для крестьян,тем самым можно было бы "не прислушиваться к МВФ и послать их лесополосой))"Ну и вишенка на торт,вы не знаете для чего работа судов и защита частной собственности? Вот это перл на валютной ветке,даже доллярчик наверняка ответит на этот вопросДля инвестиций,для роста ВВП,для наращивания экспорта и импортозамещения,надо продолжать или погуглите сами,и действительно,причём тут курс?По курсу на сегодня,обменки в Лавине: у входа приём 25.85,продажа 15,в глубине открылось много новых будок,с приёмами 70 и 75,продажа везде по 15.Как только МБ немного вниз,сразу на наличке жёсткий перекос в сторону продажи,не растёт олени разочаровываются и уходят в спячку?)))