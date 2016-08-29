Додано: Пон 07 тра, 2018 19:34

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.



С 11.00 рынок доллара на МЕЖБАНКЕ сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.



Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.

Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.

Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.



Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 мая повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.



Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.



В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор предположительно принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) частью продемонстрировал 07 мая относительную курсовую стабильность (Одесса, Крыжополь), частью вырос, двигаясь в противоположную сторону «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала (Харьков, Киев, Днепр). Последнее, полагаю, в значительной степени «проистекало» из желание дилеров «неформального» наличного рынка стимулировать клиентский «принос».



Рынок Запорожья, на котором в течение понедельника с небольшим перерывом на обед доминировал клиентский «принос», констатировал внутридневное снижение курса пары доллар-гривня.



Нелишне указать на очевидную завышенность цен пары евро-гривня, которая противоречила не самым лучшим временам для пары евро-доллар мирового рынка forex. Полагаю, причиной дороговизны наличного евро стала его общеизвестная нехватка «в степях Украины».



По итоговой ликвидности понедельничной сессии наличного «неформального» рынка также наблюдался «разнобой». Если в Днепре, Одессе и в Харькове местные дилеры констатировали рост оборотов, столичные валютчики, их коллеги из столицы, Запорожья и Крыжополя были вынуждены признать регресс на этом участке.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), либо не претерпела изменений (Днепр Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков). Офера наличного доллара 07-го либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков, Днепр).



По сравнению с закрытием субботы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо стали выше на 1,0-3,0 коп.



Вышеупомянутое «разнообразие» настроения, курсовой динамики и оборотов наличного рынка в разных населенных пунктах страны, по всей видимости, стало следствием отличия в состоянии гривневой ликвидности на местных рынках.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,14 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера выросли на 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,08/26,14 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют растянув спред, составили: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, пытаясь сохранить профит за счет маржи.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая также не требовала радикального вмешательства ценовым регулированием.



При этом итоговый баланс спрос/предложение сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 07 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 мая уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность спроса на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 07 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение понедельника это достигалось незначительным дисконтированием менее значимых оферов.



При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые увидели динамичную коррекцию евро «в миру» после обеда.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1961 к отметке $1,1914, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневные изменения в паре доллар-гривня и вышеупомянутый дефицит наличного евро в Украине.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1955 пара евро-доллар до 06.30 Киева пыталась расти, сумев отметиться в указанный час ну локальном максимуме $1,1978.



Последовавшая засим коррекция поэтапно снижала курс главной валютной пары вплоть до внутридневного минимума $1,1897 по состоянию на 15.00 Киева.



Выбираясь из этого конфуза, пара евро-доллар инициировала «реабилитационное» ралли, которого хватило на отскок пары до $1,1933 по состоянию на 20.12 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро пополудни по Киеву делает попытки отойти от минимумов $1,1922, отчет Sentix доверия европейских инвесторов вышел на уровне 19,2.



Рост доллара ограничивает восстановление евро, так как трейдеры уже отреагировали на смешанный отчет по рынку труда США: рост занятости ниже прогнозов при рекордно низкой безработице, но рынок решил, что экономика США продолжает укрепляться и ФРС продолжит повышение ставок. Уровни поддержки лежат на $1,1911 и $1,1718. Уровни сопротивления: $1,1978; $1,2000; $1,2016; $1,2053.



Курс доллара к мировым валютам уверенно растет на европейской сессии рынка forex - индекс доллара USDX достиг максимальной отметки с конца декабря на надеждах активного роста процентной ставки в США.



По состоянию на 14.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1922 с $1,1961 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до ¥109,28 за доллар со ¥109,12 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 92,82 пункта, что является максимальным уровнем с 28 декабря прошлого года.



Трейдеры надеются на дальнейшее ужесточение политики Федрезерва США. При этом, как сказала валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт, особую роль играет разница в процентной ставке США и других крупных мировых экономик.

«Дифференциация процентных ставок явно указывает на дальнейшее укрепление доллара», - прокомментировала Райхельт, отметив, что ЕЦБ и Банк Англии теперь не так склонны к повышению ставок, как прежде.



ФРС 2 мая ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки. При этом ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка Банка Англии - на уровне 0,5% годовых.



Кроме того, инвесторы следят за событиями вокруг иранской ядерной сделки. По мнению опрошенных агентством аналитиков, усиление дипломатического противостояния может подавить рисковые настроения на рынке, что потенциально приведет к ослаблению доллара.



Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».



Пара евро-доллар вышла вниз из 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Пара имеет шансы найти поддержку на отметке $1,19. Индикатор MACD показывает бычью дивергенцию. В случае, если пара задержится в районе $1,19-1,20, вероятен возврат к $1,22-1,23 перед возобновлением снижения.

Уровень поддержки – $1,19. Уровень сопротивления – $1,2150



Несмотря на не вполне однозначные данные по рынку труда США, которые были опубликованы в пятницу, рыночные игроки сохраняют интерес к покупке доллара на фоне подросших ожиданий в части более активных шагов по повышению ставки ФРС. На текущей неделе в фокусе площадок рынка forex будет статистика по инфляции в США (10 мая в 15.30 Киева), которая, как ожидается, продемонстрирует рост, и позволит доллару продолжить укрепление. В то же время неопределенность перспектив торговых отношений между США и КНР несколько ограничивает «зеленых быков». По итогам прошедших на минувшей неделе переговоров какого-либо прогресса достигнуто не было. При этом обе стороны подтвердили свою приверженность к продолжению переговорного процесса. Одновременно с этим европейские данные продолжают играть против евро. В частности вышедшие 07-го данные о промышленных заказах в Германии продемонстрировали неожиданное снижение (-0,9% в марте против ожиданий роста 0,5%). Профильные гуру устанавливают краткосрочные ориентиры по паре евро-доллар в диапазоне $1,19-1,20.



Евро продолжил падать по отношению к доллару и обновил минимум 2018 года, поскольку в поле зрения трейдеров неожиданно попали слабые экономические данные, резко контрастирующие с макроэкономическими показателями по США.



В начале американской торговой сессии единая валюта теряет позиции по всем направлениям. Пара евро-доллар около 15.00 Киева спускалась к отметке $1,1897, подешевев тем самым на 1,4% с начала мая. Сейчас, к 20.00 Киева, пара скорректировалась назад, в район отметки $1,1934, тем не менее, потери по итогам дня составляют 0,4% и давление продавцов все еще ощущается достаточно остро.



В кроссах с фунтом и иеной дела тоже идут не лучшим образом: евро-фунт – £0,8689 (-0,7%), евро-иена – ¥130,22 (-0,22%).



«Экономика еврозоны сбавляет темп, инфляция тоже оставляет желать лучшего. В сочетании с растущей доходностью в США это толкает пару евро-доллар вниз.



Слабая статистика нарастает как снежный ком. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что темпы роста экономики в еврозоне снизились до минимального уровня за последние 18 месяцев. А прогнозы на II квартал также рисуют мрачную картину: опубликованные в понедельник ожидания инвесторов упали к самым низким значениям более чем за год.



Немецкая статистика зафиксировала сокращение производственных заказов в марте – это очередная порция «медвежьих» данных по крупнейшей экономике региона.



Американская часть уравнения тоже давит на евро. Безработица в США упала до 3,9%, подстегнув ожидания еще двух или трех повышений ставки ФРС в этом году. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам показывает, что инвесторы закладывают в цену вероятность трех или четырех повышений на уровне 82,2% по сравнению с 68,4% месяцем ранее.



Спекулятивное позиционирование по евро подкрепляет «медвежью» картину. За неделю на первое мая чистая длинная позиция сократилась второй раз подряд до 120 568 контрактов. В середине апреля она достигала 151 476 – это максимальный уровень по меньшей мере с 1999 года.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия субботы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 мая по спросу и по предложению не изменились.



Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, предположительно, анонимно выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.



Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.



Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».



В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.



Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.



На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника.

10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.



US