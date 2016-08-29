Трохи не по темі для тих,хто вірить в знаки. Сьогодні,під час інавгурації ВВХ прапор Росії так і не змогли підняти.Два вояки возились-возились,але не змогли.Може це символ кінця Росії або ВВХ? https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 3dc87d.jpg Нагадаю про знайомі нам знаки - під час інавгурації Яника перед ним зачинились двері,а під час правління на голову впав поховальний вінок.Чим все це закінчилось - всі ми пам"ятаємо.
edvardd написав:Libo Есть такой мужик Нассим Талеб, так вот он писал про чёрных лебедей, например есть Дойче банк, самый худший банк европы, который держит 75 триллионов производных(это 20 германий), акции которого торгуются ниже плинтуса, который недавно ошибочно перечислил на биржу 28 миллиардов евро...так вот если он упадёт, то больше ничего и не надо...для примера...
Ну здрасьте! Что это за сумма 75 триллионов? Банков с такими активами и в помине нет. Самые крупные с активами два с небольшим триллиона максимум. А это общая сумма контрактов, обеспеченных деривативами, которые находятся на балансе Дойче банка и к которой банк не имеет никакого отношения. На балансе банка учитывается только стоимость самих деривативов, а именно $41 млрд. Для крупного западного банка єто совсем незначительная сумма.
"The risks in our derivatives book are massively overestimated," Lewis told the paper cited by Reuters. He said 46 trillion euros in derivatives exposure at Deutsche appeared large but reflected only the notional value of the contracts, while the bank's net exposure to derivatives was far lower, at around €41 billion.
Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.
Крупнейшие банки мира по активам:
1. Industrial & Commercial Bank of China
2. China Construction Bank Corp.
3. Agricultural Bank of China
4. Bank of China
5. HSBC Holdings (HSBC)
6. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
7. BNP Paribas
8. Mitsubishi UFJ Financial Group
9. Bank of America (BAC)
10. Credit Agricole Group
Что-то смотрю 2007 год, по активам Lehman Brothers, в десятке нет, в двадцатке нет, в тридцатке нет, ёёёё в сороковке нет, нашел - 42-й.
somilitark написав:Можно подробнее про зажимание? Что именно у вас лично зажали?
Не хочу разводить флуд. Вы прекрасно понимаете о чём я.
Edvardd, я загуглил 1857год в Америке, и мне выдало историю про первый мировой финансовый кризис, получивший старт после кражи средств работником сравнительно крупного американского банка (что привело к его банкротству), и "пошло-поехало".
ЛАД написав:Но мне кажется, что это явление временное, сегодняшнее. Из области всё того же зажима гривни, о кот. пишет ДС.
Наоборот. Если гривна в бюджет собирается и не расходуется - это зажимание (изъятие с рынка). Если все расходуется по мере поступления - это вливание денег в экономику. Происходит это из-за грамотного расходования или недостатка поступлений - это другой вопрос.
somilitark написав:Можно подробнее про зажимание? Что именно у вас лично зажали?
Не хочу разводить флуд. Вы прекрасно понимаете о чём я.
Тут все любят Америку,вот смотрите ситуацию,есть например супер успешный яблочный производитель,заработал он 100500 ярдов,разместил эти деньги на счетах в разных банках,эти банки в обязательном порядке должны обменять доллары эпл на юани,аргентинские песо или вложиться в золото?Обязательно их переформатировать???
Почему все считают,что весь объём корсчетов должен рано или поздно вскочить в валюту???
Что за логика такая? Зрадная болезнь,аргументы не принимаются???
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.
С 11.00 рынок доллара на МЕЖБАНКЕ сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.
Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.
Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.
На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции. Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности. Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.
Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.
В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 мая повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.
Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.
В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор предположительно принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.
Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) частью продемонстрировал 07 мая относительную курсовую стабильность (Одесса, Крыжополь), частью вырос, двигаясь в противоположную сторону «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала (Харьков, Киев, Днепр). Последнее, полагаю, в значительной степени «проистекало» из желание дилеров «неформального» наличного рынка стимулировать клиентский «принос».
Рынок Запорожья, на котором в течение понедельника с небольшим перерывом на обед доминировал клиентский «принос», констатировал внутридневное снижение курса пары доллар-гривня.
Нелишне указать на очевидную завышенность цен пары евро-гривня, которая противоречила не самым лучшим временам для пары евро-доллар мирового рынка forex. Полагаю, причиной дороговизны наличного евро стала его общеизвестная нехватка «в степях Украины».
По итоговой ликвидности понедельничной сессии наличного «неформального» рынка также наблюдался «разнобой». Если в Днепре, Одессе и в Харькове местные дилеры констатировали рост оборотов, столичные валютчики, их коллеги из столицы, Запорожья и Крыжополя были вынуждены признать регресс на этом участке.
В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), либо не претерпела изменений (Днепр Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков). Офера наличного доллара 07-го либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков, Днепр).
По сравнению с закрытием субботы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо стали выше на 1,0-3,0 коп.
Вышеупомянутое «разнообразие» настроения, курсовой динамики и оборотов наличного рынка в разных населенных пунктах страны, по всей видимости, стало следствием отличия в состоянии гривневой ликвидности на местных рынках.
Впрочем, по порядку.
Торги 07 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,14 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.
Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера выросли на 1,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,08/26,14 UAH/USD.
До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.
К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют растянув спред, составили: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, пытаясь сохранить профит за счет маржи.
После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая также не требовала радикального вмешательства ценовым регулированием.
При этом итоговый баланс спрос/предложение сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
На протяжении 07 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.
По сравнению с закрытием 05 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 мая уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность спроса на фоне десятикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 15,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 07 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение понедельника это достигалось незначительным дисконтированием менее значимых оферов.
При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые увидели динамичную коррекцию евро «в миру» после обеда.
Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1961 к отметке $1,1914, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневные изменения в паре доллар-гривня и вышеупомянутый дефицит наличного евро в Украине.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 07 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1955 пара евро-доллар до 06.30 Киева пыталась расти, сумев отметиться в указанный час ну локальном максимуме $1,1978.
Последовавшая засим коррекция поэтапно снижала курс главной валютной пары вплоть до внутридневного минимума $1,1897 по состоянию на 15.00 Киева.
Выбираясь из этого конфуза, пара евро-доллар инициировала «реабилитационное» ралли, которого хватило на отскок пары до $1,1933 по состоянию на 20.12 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Евро пополудни по Киеву делает попытки отойти от минимумов $1,1922, отчет Sentix доверия европейских инвесторов вышел на уровне 19,2.
Рост доллара ограничивает восстановление евро, так как трейдеры уже отреагировали на смешанный отчет по рынку труда США: рост занятости ниже прогнозов при рекордно низкой безработице, но рынок решил, что экономика США продолжает укрепляться и ФРС продолжит повышение ставок. Уровни поддержки лежат на $1,1911 и $1,1718. Уровни сопротивления: $1,1978; $1,2000; $1,2016; $1,2053.
Курс доллара к мировым валютам уверенно растет на европейской сессии рынка forex - индекс доллара USDX достиг максимальной отметки с конца декабря на надеждах активного роста процентной ставки в США.
По состоянию на 14.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1922 с $1,1961 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до ¥109,28 за доллар со ¥109,12 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 92,82 пункта, что является максимальным уровнем с 28 декабря прошлого года.
Трейдеры надеются на дальнейшее ужесточение политики Федрезерва США. При этом, как сказала валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт, особую роль играет разница в процентной ставке США и других крупных мировых экономик. «Дифференциация процентных ставок явно указывает на дальнейшее укрепление доллара», - прокомментировала Райхельт, отметив, что ЕЦБ и Банк Англии теперь не так склонны к повышению ставок, как прежде.
ФРС 2 мая ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки. При этом ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка Банка Англии - на уровне 0,5% годовых.
Кроме того, инвесторы следят за событиями вокруг иранской ядерной сделки. По мнению опрошенных агентством аналитиков, усиление дипломатического противостояния может подавить рисковые настроения на рынке, что потенциально приведет к ослаблению доллара.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
Пара евро-доллар вышла вниз из 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Пара имеет шансы найти поддержку на отметке $1,19. Индикатор MACD показывает бычью дивергенцию. В случае, если пара задержится в районе $1,19-1,20, вероятен возврат к $1,22-1,23 перед возобновлением снижения. Уровень поддержки – $1,19. Уровень сопротивления – $1,2150
Несмотря на не вполне однозначные данные по рынку труда США, которые были опубликованы в пятницу, рыночные игроки сохраняют интерес к покупке доллара на фоне подросших ожиданий в части более активных шагов по повышению ставки ФРС. На текущей неделе в фокусе площадок рынка forex будет статистика по инфляции в США (10 мая в 15.30 Киева), которая, как ожидается, продемонстрирует рост, и позволит доллару продолжить укрепление. В то же время неопределенность перспектив торговых отношений между США и КНР несколько ограничивает «зеленых быков». По итогам прошедших на минувшей неделе переговоров какого-либо прогресса достигнуто не было. При этом обе стороны подтвердили свою приверженность к продолжению переговорного процесса. Одновременно с этим европейские данные продолжают играть против евро. В частности вышедшие 07-го данные о промышленных заказах в Германии продемонстрировали неожиданное снижение (-0,9% в марте против ожиданий роста 0,5%). Профильные гуру устанавливают краткосрочные ориентиры по паре евро-доллар в диапазоне $1,19-1,20.
Евро продолжил падать по отношению к доллару и обновил минимум 2018 года, поскольку в поле зрения трейдеров неожиданно попали слабые экономические данные, резко контрастирующие с макроэкономическими показателями по США.
В начале американской торговой сессии единая валюта теряет позиции по всем направлениям. Пара евро-доллар около 15.00 Киева спускалась к отметке $1,1897, подешевев тем самым на 1,4% с начала мая. Сейчас, к 20.00 Киева, пара скорректировалась назад, в район отметки $1,1934, тем не менее, потери по итогам дня составляют 0,4% и давление продавцов все еще ощущается достаточно остро.
В кроссах с фунтом и иеной дела тоже идут не лучшим образом: евро-фунт – £0,8689 (-0,7%), евро-иена – ¥130,22 (-0,22%).
«Экономика еврозоны сбавляет темп, инфляция тоже оставляет желать лучшего. В сочетании с растущей доходностью в США это толкает пару евро-доллар вниз.
Слабая статистика нарастает как снежный ком. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что темпы роста экономики в еврозоне снизились до минимального уровня за последние 18 месяцев. А прогнозы на II квартал также рисуют мрачную картину: опубликованные в понедельник ожидания инвесторов упали к самым низким значениям более чем за год.
Немецкая статистика зафиксировала сокращение производственных заказов в марте – это очередная порция «медвежьих» данных по крупнейшей экономике региона.
Американская часть уравнения тоже давит на евро. Безработица в США упала до 3,9%, подстегнув ожидания еще двух или трех повышений ставки ФРС в этом году. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам показывает, что инвесторы закладывают в цену вероятность трех или четырех повышений на уровне 82,2% по сравнению с 68,4% месяцем ранее.
Спекулятивное позиционирование по евро подкрепляет «медвежью» картину. За неделю на первое мая чистая длинная позиция сократилась второй раз подряд до 120 568 контрактов. В середине апреля она достигала 151 476 – это максимальный уровень по меньшей мере с 1999 года.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.
Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,35/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 мая ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием субботы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия субботы спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 мая по спросу и по предложению не изменились.
Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, предположительно, анонимно выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.
Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.
Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».
В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.
Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.
На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника. 10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.
freeze написав: Что-то смотрю 2007 год, по активам Lehman Brothers, в десятке нет, в двадцатке нет, в тридцатке нет, ёёёё в сороковке нет, нашел - 42-й.
Садись, тебе кол! По теме американского финансового кризиса 2007-го года. Кстати, этот кол ставлю поразительно большому количеству укропов, которые ассоциируют кризис с банкротством Леман Бразерз. Где вы набрались этой чуши? Правильный ответ на вопрос. Кризис разгорелся задолго до банкротства Леман Бразерз. Банкротство Леман Бразерз явилось не причиной, а следствием уже бушевавшего в стране кризиса. Его первоначальное и правильное название - ипотечный. Забыл? Или не учил? Он начался на рынке недвижимости и ипотеки. Цены на недвигу резко упали. Американцы не смогли оплачивать ипотеку, которой набрались как сучки блох. Нет денег на ипотеку - нет стало денег и на товары, закупаемые в Китае. Фабрики Китая остановились. Остановились фабрики Китая, остановились рудники Африки и Азии, доменные печи Украины. Далее, банки набравшиеся в залог недвижимости, не смогли ее продать по залоговой стоимсоти. Не смогли продать - сразу пошли дефолты по их ценным бумагам. Пошли дефолты по цб, вот тогда уже и зашатались разные леманы бразеры ... Финансовые кризисы системны и глобальны. Системны - это когда дрожат не один-два-три банка, а вся финансовая система мира или такой страны как США. Глобальны - это последствия ощущает весь мир. В нашем случае колбасило всё человечество, которое даже не имело ни малейшего отношения ни к американской недвижимости, ни к американской ипотеке, ни к ценным бумагам, ни к чему-либо американскому. Вот это ответ, за который я поставил бы пьять. А так кол и пересдача темы.
Вкладчик1234 написав:Edvardd, я загуглил 1857год в Америке, и мне выдало историю про первый мировой финансовый кризис, получивший старт после кражи средств работником сравнительно крупного американского банка (что привело к его банкротству), и "пошло-поехало".
Это был классический кризис перепроизводства, когда под кредиты было произведено столько, что потребитель оказался не в состоянии это все выкупить. Читайте Маркса. Если вас комуняки в свое время в него носом не натыкали. Пришлось резко снижать цену. А банки в свою очередь повысили ставки. Снизили производители цены - стали не в состоянии погашать кредиты и проценты. Не погашали кредиты и проценты - запылали банки. А про кто-то что-то украл ... Тогда ведь деньги золотые были ... Нужны были бы краны, фуры ... В карманах и на лошадях много не вывезешь ... Есть еще версия, что одному крупному банкиру в утро кризиса дорогу перебежала черная кошка ... И эта кошка стала причиной международного финансового кризиса ...