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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4931493249334934

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:29

  Libo написав:Садись, тебе кол! :shock:
По теме американского финансового кризиса 2007-го года.

Вот это ответ, за который я поставил бы пьять.
А так кол и пересдача темы.
:lol: :lol: :lol:

Капітане - плюсую!!! :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:38

  tea написав:Капітане - плюсую!!! :mrgreen:


Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю.
Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками.
Проте, восени буде до столу.
Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40

Libo
Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.

- Перестань умничать, сколько бы ты не старался, но очевидного не скроешь, как говорится:

You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig

Поэтому, прерви на секунду чтение лекций и лучше почитай это:

http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/systematically-important-financial-institutions-sifis/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_systemically_important_banks

и постарайся уяснить... А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:57

США призупинили безмитний ввіз деяких українських товарів.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42584 ... iz-ukrainy
Певний мінус для торгбалансу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:58

  Hogtown написав: А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...


Накаркал.
Действительно, мой украинский коммунизм подходит к концу.
Отзывают.
Типа, харэ балдеть.
Пора в более суровые условия.
Считанные дни.
Буду по вам скучать. По тебе тоже. :oops:
Не сердись и не забывай.

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:03

  Libo написав:
  tea написав:Капітане - плюсую!!! :mrgreen:


Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю.
Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками.
Проте, восени буде до столу.
Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
:lol: :lol: :lol:


Вот это взаимопонимание !!!
Глубина глубин.
Тема для кандидатской на тему "Влияние американський міліонер, НА "Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту."
....аж потом покрылся от восхищения !
ДЕЛИРИЙ
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