Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю. Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками. Проте, восени буде до столу. Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
Hogtown написав: А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Накаркал. Действительно, мой украинский коммунизм подходит к концу. Отзывают. Типа, харэ балдеть. Пора в более суровые условия. Считанные дни. Буду по вам скучать. По тебе тоже. Не сердись и не забывай.
Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю. Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками. Проте, восени буде до столу. Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
Вот это взаимопонимание !!! Глубина глубин. Тема для кандидатской на тему "Влияние американський міліонер, НА "Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту." ....аж потом покрылся от восхищения ! ДЕЛИРИЙ