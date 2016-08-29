Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:29
Libo написав:
Садись, тебе кол!
По теме американского финансового кризиса 2007-го года.
Вот это ответ, за который я поставил бы пьять.
А так кол и пересдача темы.
Капітане - плюсую!!!
tea
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:38
tea написав:
Капітане - плюсую!!!
Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю.
Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками.
Проте, восени буде до столу.
Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
Libo
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40
Libo
Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.
- Перестань умничать, сколько бы ты не старался, но очевидного не скроешь, как говорится:
You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig
Поэтому, прерви на секунду чтение лекций и лучше почитай это:
http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/systematically-important-financial-institutions-sifis/ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_systemically_important_banks
и постарайся уяснить... А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Hogtown
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:57
США призупинили безмитний ввіз деяких українських товарів.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42584 ... iz-ukrainy
Певний мінус для торгбалансу.
tea
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:58
Hogtown написав:
А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Накаркал.
Действительно, мой украинский коммунизм подходит к концу.
Отзывают.
Типа, харэ балдеть.
Пора в более суровые условия.
Считанные дни.
Буду по вам скучать. По тебе тоже.
Не сердись и не забывай.
Libo
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