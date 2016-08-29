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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4932493349344935>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:14

  Вкладчик1234 написав:Edvardd, я загуглил 1857год в Америке, и мне выдало историю про первый мировой финансовый кризис, получивший старт после кражи средств работником сравнительно крупного американского банка (что привело к его банкротству), и "пошло-поехало".



Это был классический кризис перепроизводства, когда под кредиты было произведено столько, что потребитель оказался не в состоянии это все выкупить. Читайте Маркса. Если вас комуняки в свое время в него носом не натыкали. Пришлось резко снижать цену. А банки в свою очередь повысили ставки. Снизили производители цены - стали не в состоянии погашать кредиты и проценты. Не погашали кредиты и проценты - запылали банки.
А про кто-то что-то украл ... :D
Тогда ведь деньги золотые были ... Нужны были бы краны, фуры ... В карманах и на лошадях много не вывезешь ...
Есть еще версия, что одному крупному банкиру в утро кризиса дорогу перебежала черная кошка ... И эта кошка стала причиной международного финансового кризиса ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:29

  Libo написав:Садись, тебе кол! :shock:
По теме американского финансового кризиса 2007-го года.

Вот это ответ, за который я поставил бы пьять.
А так кол и пересдача темы.
:lol: :lol: :lol:

Капітане - плюсую!!! :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:38

  tea написав:Капітане - плюсую!!! :mrgreen:


Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю.
Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками.
Проте, восени буде до столу.
Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40

Libo
Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.

- Перестань умничать, сколько бы ты не старался, но очевидного не скроешь, как говорится:

You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig

Поэтому, прерви на секунду чтение лекций и лучше почитай это:

http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/systematically-important-financial-institutions-sifis/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_systemically_important_banks

и постарайся уяснить... А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:57

США призупинили безмитний ввіз деяких українських товарів.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42584 ... iz-ukrainy
Певний мінус для торгбалансу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:58

  Hogtown написав: А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...


Накаркал.
Действительно, мой украинский коммунизм подходит к концу.
Отзывают.
Типа, харэ балдеть.
Пора в более суровые условия.
Считанные дни.
Буду по вам скучать. По тебе тоже. :oops:
Не сердись и не забывай.

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:22

  Libo написав:Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками.


Американский миллионер - это такой сленг ? Гражданин Украины с миллионом баксов ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:26

  Viktor написав:Уважаемые эксперты, объясните почему наличный доллар ниже/в паритете с МБ?
Раньше ведь всегда был +1 грн от МБ


Всегда???

Налик в ауте,читайте внимательно ветку,ДС тоже давал свою версию.

Вот вы лично с себя начните,вспомните 13-й год,сколько тогда могли в месяц купить\отложить валюты?
А сейчас?
Столько же? А теперь экстраполируйте на всю страну и получите результат типа такого:
Украинцы в январе 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $580 млн, тогда как продали им на $837,3 млн.


А вот так было:
Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в сентябре 2013 года составила 678,7 млн долл
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:09

  vhata написав:Libo Вы сами себе противоречите. Если в "багдаде все спокойно", то зачем скупать серебрянніе ложки?!
тут предмодерация - жесть :(


Серебро - вечная ценность - постоянно дорожает. Я уже многократно приводил примеры, что в начале 60-х хорошая столовая ложка стоила в ЦУМе 6 руб. новыми. А сейчас уже под 6 тыщ грн.!
Если бы твоя бабушка купила тогда 160 ложек всего за 960 рублей, которые все равно у неё в сберкассе скомуниздили, ты бы ощущала себя сейчас столбовою дворянкой и была бы мильонщицей.
Не возникает желания оставить своему ребенку 160 серебрянных ложек?
Тогда ты бесчуственная и безразличная мать. :?
Во-вторых, те, кто ест серебрянными ложками фартвые ("родился с серебрянной ложкой во рту") и пьют из серебрянных рюмок, те живут в два раза дольше (народное предание, основанное на многовековых наблюдениях).
В-третьих, я не вижу кризиса в ближайшие годы. Как будет потом, я еще не могу сказать. К кризису надо готовиться заранее. Когда он грянет, дергаться поздно.
В-четвертых, мой главный инвестиционный принцип - диверсифай портфолио.

ЗЫ

Мне приятнее на ты, плиз ....
:oops: :oops: :oops:

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

(А.С.Пушкин)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:14

  Hogtown написав:Трамп - антиглобалист, который избрался под лозунгом Make America Great Again, как раз потому что в США жить стало хуже...


не стало, цифры не врут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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