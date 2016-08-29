Додано: Пон 07 тра, 2018 22:09

vhata написав: Libo Вы сами себе противоречите. Если в "багдаде все спокойно", то зачем скупать серебрянніе ложки?!

тут предмодерация - жесть Вы сами себе противоречите. Если в "багдаде все спокойно", то зачем скупать серебрянніе ложки?!тут предмодерация - жесть

Серебро - вечная ценность - постоянно дорожает. Я уже многократно приводил примеры, что в начале 60-х хорошая столовая ложка стоила в ЦУМе 6 руб. новыми. А сейчас уже под 6 тыщ грн.!Если бы твоя бабушка купила тогда 160 ложек всего за 960 рублей, которые все равно у неё в сберкассе скомуниздили, ты бы ощущала себя сейчас столбовою дворянкой и была бы мильонщицей.Не возникает желания оставить своему ребенку 160 серебрянных ложек?Тогда ты бесчуственная и безразличная мать.Во-вторых, те, кто ест серебрянными ложками фартвые ("родился с серебрянной ложкой во рту") и пьют из серебрянных рюмок, те живут в два раза дольше (народное предание, основанное на многовековых наблюдениях).В-третьих, я не вижу кризиса в ближайшие годы. Как будет потом, я еще не могу сказать. К кризису надо готовиться заранее. Когда он грянет, дергаться поздно.В-четвертых, мой главный инвестиционный принцип - диверсифай портфолио.ЗЫМне приятнее на ты, плиз ....Пустое вы сердечным тыОна, обмолвясь, заменилаИ все счастливые мечтыВ душе влюбленной возбудила.Пред ней задумчиво стою,Свести очей с нее нет силы;И говорю ей: как вы милы!И мыслю: как тебя люблю!(А.С.Пушкин)