Вкладчик1234 написав:Edvardd, я загуглил 1857год в Америке, и мне выдало историю про первый мировой финансовый кризис, получивший старт после кражи средств работником сравнительно крупного американского банка (что привело к его банкротству), и "пошло-поехало".
Это был классический кризис перепроизводства, когда под кредиты было произведено столько, что потребитель оказался не в состоянии это все выкупить. Читайте Маркса. Если вас комуняки в свое время в него носом не натыкали. Пришлось резко снижать цену. А банки в свою очередь повысили ставки. Снизили производители цены - стали не в состоянии погашать кредиты и проценты. Не погашали кредиты и проценты - запылали банки. А про кто-то что-то украл ... Тогда ведь деньги золотые были ... Нужны были бы краны, фуры ... В карманах и на лошадях много не вывезешь ... Есть еще версия, что одному крупному банкиру в утро кризиса дорогу перебежала черная кошка ... И эта кошка стала причиной международного финансового кризиса ...
Тобі поставлю плюс, коли доповіси, що вже посадив картоплю. Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками. Проте, восени буде до столу. Треба буде ще в червні з ягід вигнати. До комплекту.
Hogtown написав: А лекции прибереги для африки, расскажешь своим папуасам (они же зулусы/банту/туареги - нужное подчеркнуть)... африканист...
Накаркал. Действительно, мой украинский коммунизм подходит к концу. Отзывают. Типа, харэ балдеть. Пора в более суровые условия. Считанные дни. Буду по вам скучать. По тебе тоже. Не сердись и не забывай.
vhata написав:Libo Вы сами себе противоречите. Если в "багдаде все спокойно", то зачем скупать серебрянніе ложки?! тут предмодерация - жесть
Серебро - вечная ценность - постоянно дорожает. Я уже многократно приводил примеры, что в начале 60-х хорошая столовая ложка стоила в ЦУМе 6 руб. новыми. А сейчас уже под 6 тыщ грн.! Если бы твоя бабушка купила тогда 160 ложек всего за 960 рублей, которые все равно у неё в сберкассе скомуниздили, ты бы ощущала себя сейчас столбовою дворянкой и была бы мильонщицей. Не возникает желания оставить своему ребенку 160 серебрянных ложек? Тогда ты бесчуственная и безразличная мать. Во-вторых, те, кто ест серебрянными ложками фартвые ("родился с серебрянной ложкой во рту") и пьют из серебрянных рюмок, те живут в два раза дольше (народное предание, основанное на многовековых наблюдениях). В-третьих, я не вижу кризиса в ближайшие годы. Как будет потом, я еще не могу сказать. К кризису надо готовиться заранее. Когда он грянет, дергаться поздно. В-четвертых, мой главный инвестиционный принцип - диверсифай портфолио.
ЗЫ
Мне приятнее на ты, плиз ....
Пустое вы сердечным ты Она, обмолвясь, заменила И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, Свести очей с нее нет силы; И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю!