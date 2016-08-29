Додано: Вів 08 тра, 2018 01:00

somilitark написав: ЛАД

Манипулятор вы наверное по недоразумению)))



Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать! Манипулятор вы наверное по недоразумению)))Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать!

Закончили отопительный сезон прошлого года с остатками 8.2 ярда,а сколько сейчас?

В этом на сколько было меньше газа в хранилищах? Сколько это в деньгах?Поинтересуйтесь для саморазвития,дабы не давать заднюю когда вас подловили на откровенном ляпе.

совершенно случайно

По дну,а что вы отовариваетесь на МБ,дно по наличке на какой отметке было?

Я вам скажу,раз вы не можете ответить,можно было купить по 95,уверен,что в этом году будет ещё дешевле,когда это случится я припомню этот твит.

По ставкам депозитов вы скыглылы,что если было бы хотя бы 7% занёс в Приват "приличную сумму",вот и имелось ввиду,что не мешало бы приравнять к ставкам евробондов внутренние ставки для крестьян,тем самым можно было бы "не прислушиваться к МВФ и послать их лесополосой))"

Что "есть у Вас", не знаю.В Вашем посте сказано просто о выплатах переселенцам.Может, Вы не будете давать задания мне, а сами займётесь?Заодно буду крайне признателен, если Вы укажете, где "очевидный ляп".Я, конечно, понимаю, что Вызабыли, как Президент не так давно обращался с призывом сократить потребление газа.Наверное потому, что у нас было много лишнего газа.Послать, конечно, можно. Вы этим, похоже, только и занимаетесь.Вот только, чем внутренний долг лучше внешнего? Два варианта. Можно не отдавать и послать население "лесополосой" и второй - не надо слушать МВФ и пр. и проводить непопулярные реформы (кончится это, правда, всё равно очередным "посыланием лесополосой" собственного населения).Всё остальное у Вас так же "глубоко обосновано".Я уже просил Вас - поменьше эмоций (здесь не митинг) и эпитетов типа "манипулятор"и "скыглылы" и побольше объективности и аргументов.Хотя, похоже, говорить бесполезно.Меня несколько дней не будет, так что можете спокойно пожить.