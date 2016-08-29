Hogtown написав:Трамп - антиглобалист, который избрался под лозунгом Make America Great Again, как раз потому что в США жить стало хуже...
не стало, цифры не врут
Ну конечно не стало! Стало намного лучше. А сейчас каждый налогоплательщик еще вышибет бонус ... на несколько десятков тыщ баксов ... Там жир. А вам рассказывают про "последствия экономического кризиса" ... Нет слов.
Dear Libo,
Yesterday, I told you about a decades-long pattern of government mistakes that could have dire consequences for tens of thousands of American seniors.
It's hard to believe, but the Social Security Administration could owe you $23,441... all because of simple accounting errors.
Audits done by the Office of the Inspector General found that errors by SSA employees have resulted in 33 years of underpaid benefits to many Americans.
Like Denise Felton - she discovered she was underpaid a mind-boggling $56,255 in benefits!
But after taking action, she was able to collect this money in just three days.
Now, the SSA has already admitted to their error.
But it's up to you to hold them accountable and claim what could rightfully be yours.
Don't be a victim of their mistakes any longer.
Sincerely,
Keith Fitz-Gerald Chief Investment Strategist, Money Morning
Libo написав:Серебро - вечная ценность - постоянно дорожает.
короче - съехал. Ты еще писал - покупайте все "Печенье и сардинки и новые ботинки", уходите из фиатных денег. Если не будет кризиса - то зачем?! Ихмо (по Украине) - доведут до зубожиння, что бы взять на шару землю.
Libo написав:Серебро - вечная ценность - постоянно дорожает.
короче - съехал. Ты еще писал - покупайте все "Печенье и сардинки и новые ботинки", уходите из фиатных денег. Если не будет кризиса - то зачем?! Ихмо (по Украине) - доведут до зубожиння, что бы взять на шару землю.
Ну так всё ведь предельно просто - фиатные деньги постоянно обесцениваются (см. наглядный пример с серебром). Без всяких кризисов. Постепенно теряют свою покупательную способность. Когда-нибудь везде станет как сегодня в Зимбабве. Тогда перейдем на золото и серебро, как было изначально задумано для нас Богом.
ЛАД написав:Но мне кажется, что это явление временное, сегодняшнее. Из области всё того же зажима гривни, о кот. пишет ДС.
Наоборот. Если гривна в бюджет собирается и не расходуется - это зажимание (изъятие с рынка). Если все расходуется по мере поступления - это вливание денег в экономику. Происходит это из-за грамотного расходования или недостатка поступлений - это другой вопрос.
Полностью согласен. Проблема как раз в "другом вопросе". У нас вроде как недовыполнение по доходам.
somilitark написав:ЛАД Манипулятор вы наверное по недоразумению)))
Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать!
Что "есть у Вас", не знаю. В Вашем посте сказано просто о выплатах переселенцам.
Закончили отопительный сезон прошлого года с остатками 8.2 ярда,а сколько сейчас? В этом на сколько было меньше газа в хранилищах? Сколько это в деньгах?Поинтересуйтесь для саморазвития,дабы не давать заднюю когда вас подловили на откровенном ляпе.
Может, Вы не будете давать задания мне, а сами займётесь? Заодно буду крайне признателен, если Вы укажете, где "очевидный ляп". Я, конечно, понимаю, что Вы совершенно случайно забыли, как Президент не так давно обращался с призывом сократить потребление газа. Наверное потому, что у нас было много лишнего газа.
По дну,а что вы отовариваетесь на МБ,дно по наличке на какой отметке было? Я вам скажу,раз вы не можете ответить,можно было купить по 95,уверен,что в этом году будет ещё дешевле,когда это случится я припомню этот твит. По ставкам депозитов вы скыглылы,что если было бы хотя бы 7% занёс в Приват "приличную сумму",вот и имелось ввиду,что не мешало бы приравнять к ставкам евробондов внутренние ставки для крестьян,тем самым можно было бы "не прислушиваться к МВФ и послать их лесополосой))"
Послать, конечно, можно. Вы этим, похоже, только и занимаетесь. Вот только, чем внутренний долг лучше внешнего? Два варианта. Можно не отдавать и послать население "лесополосой" и второй - не надо слушать МВФ и пр. и проводить непопулярные реформы (кончится это, правда, всё равно очередным "посыланием лесополосой" собственного населения).
Всё остальное у Вас так же "глубоко обосновано".
Я уже просил Вас - поменьше эмоций (здесь не митинг) и эпитетов типа "манипулятор"и "скыглылы" и побольше объективности и аргументов.
Хотя, похоже, говорить бесполезно.
Меня несколько дней не будет, так что можете спокойно пожить.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и на моменте 26.** (шайка лейка).
Я, американський міліонер, тиждень простояв на плантації раком і відробив нарівні з батраками. Гражданин Украины с миллионом баксов? ... главный трофей в Англии! Садись, тебе кол!
Доллар на МЕЖБАНКЕ сменил тренд. НБУ анонимно скупает СКВ с платформы Matching. Надеемся на дальнейшее ужесточение политики Федрезерва США. Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. (ДС)
Январь-91,300 млн$ февраль-638,160 март-1214,076 апрель-67,032 май-449,111 июнь-158,659 июль 29,250 август-447,086 сентябрь-686,888 октябрь 67,032 ноябрь-442,344 декабрь-158,659! Итого за 2018 год надо отдать 4 449,596$
Посмотрим на Китай, Японию являющимися первыми по величине иностранных держателей американских трежерис ...
Даже "гордая" Sука-рашка и та позорно стоит в очереди с протянутой рукой и только в прошлом году нарастила покупку американских цб на 19%. Только на курс доллара это влиять не будет.(Либо) Всем профита и любви!!!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.