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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:44
Победобесие, сер. Обострение...
А млекопитающее парнокопытное пойдёт на шашлычок...
Бодрого всем солнечного утра.
Харьковские начинают сей не по-раннемайски жаркий день следующим образом: $ 26.10/26.16
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58
Позвольте я отвечу за себя! У меня лично гриша "зажата" на карте со свободным доступом под сладкий по нынешним меркам % и я очень жду удобный момент,а именно когда никчемный клочёк бумаги будет стоить 25,5 и сразу же начну тариться! Уверен,что у многих пересичных,а также серъёзных дядь,тоже гриша зажата максимум до конца лета,а потом многие дружно будут выходить из гриши и скупать никому ненужные! Не все же размещаются на годовых депо в грише!
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