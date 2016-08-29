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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4933493449354936

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:53

Что то нечесть повылазила. К чему бы это?
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:44

  сірий написав:Что то нечесть повылазила. К чему бы это?

Победобесие, сер. Обострение...
А млекопитающее парнокопытное пойдёт на шашлычок... :twisted:
Бодрого всем солнечного утра.
Харьковские начинают сей не по-раннемайски жаркий день следующим образом: $ 26.10/26.16
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58

  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:Чем больше гривны зажимают сейчас - тем больше будет "лавина осваивания" позже


Можно подробнее про зажимание?
Что именно у вас лично зажали?
Позвольте я отвечу за себя! У меня лично гриша "зажата" на карте со свободным доступом под сладкий по нынешним меркам % и я очень жду удобный момент,а именно когда никчемный клочёк бумаги будет стоить 25,5 и сразу же начну тариться! Уверен,что у многих пересичных,а также серъёзных дядь,тоже гриша зажата максимум до конца лета,а потом многие дружно будут выходить из гриши и скупать никому ненужные! Не все же размещаются на годовых депо в грише!
bub-har
 
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