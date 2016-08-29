Победобесие, сер. Обострение...
А млекопитающее парнокопытное пойдёт на шашлычок...
Бодрого всем солнечного утра.
Харьковские начинают сей не по-раннемайски жаркий день следующим образом: $ 26.10/26.16
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:44
Победобесие, сер. Обострение...
А млекопитающее парнокопытное пойдёт на шашлычок...
Бодрого всем солнечного утра.
Харьковские начинают сей не по-раннемайски жаркий день следующим образом: $ 26.10/26.16
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58
Позвольте я отвечу за себя! У меня лично гриша "зажата" на карте со свободным доступом под сладкий по нынешним меркам % и я очень жду удобный момент,а именно когда никчемный клочок бумаги будет стоить 25,5 и сразу же начну тариться! Уверен,что у многих пересичных,а также серъёзных дядь,тоже гриша зажата максимум до конца лета,а потом многие дружно будут выходить из гриши и скупать никому ненужные! Не все же размещаются на годовых депо в грише!
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:18
На этой неделе будет погашение только долларовых ОВГЗ на 112 млн $ , гривневые не будут погашаться.
Аукцион по размещению пройдет сегодня, размещать будут только гривну, оплата за ОВГЗ назначена на четверг.
Размещать сегодня будут ОВГЗ по всем срокам кроме 5-леток.
3,6,9,12 месячные
и 3 -х летние
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:29
Наличный рынок держат на голодном гривневом пайке (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). В то время как безнал резулятно подкармливают. То компенсациями НДС, ио щедротами от Минфина.
US
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:32
дядя Caша
А возможен такой вариант что по наличному доллару больше идет приток в страну за счет заробитчан, чем отток за счет серого импорта ?
Ну или в общем по наличному положительное сальдо ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:02
Недовыполнение плана - это несоответствие хотелок реалиям. Интереснее считать реальные деньги, а тут все не так мрачно.
Расходы
на 01.04.2017 184556,5 за март 73979,0
на 01.04.2018 214277,4 за март 101062,7
Как видим, расходы существенно выросли. Нереалистичные планы, наверно, сказались на полноте расходования, но положительная тенденция просматривается.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:07
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 07 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1922, повысившись до $1,1929 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.
Дата: 08 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:14
Привет из Днепра-2
Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,19/26,24 UAH/USD.
US
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:34
Привет из Днепра-3
К 10.30 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD по более значимым бидам. «Пока рано говорить о радикальной смене настроения»- предположил наш консультант.
US
|