Додано: Вів 08 тра, 2018 09:07

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 07 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1922, повысившись до $1,1929 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.



Дата: 08 мая 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,08/26,16 UAH/USD

€ – 31,30/31,55 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB



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