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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:16
Привет из Днепра-6
Дополуденная попытка роста долларовых цен на межбанке. Остановленная появившимися оферами СКВ сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
Сохранение тренда на сжатие гривневой ликвидности (закручивание монетарных гаек) стало следствием состоявшегося накануне размещение НБУ своих «коротких» (overnight) депозитных сертификатов на сумму 17 624 млрд. грн.
Меж тем, к 11.13 котировки доллара на межбанке , возобновив снижение, оказались на цифре 26,18/26,21 UAH/USD.
US
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:31
Привет из Днепра-7
К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.
US
PS
Вышел Папа из тумана, вынул гривню из кармана.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:54
Привет из Днепра-8
На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.
US
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:57
Re: Валютный рынок в контексте
нет не возникает
лом купить и оставить возникает
банковское золото - возникает
изделия нет
26.05-26.07/26.12-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:05
"Будет сыпать, будет лить ... .
С чем останется См*лий?"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:07
Сьогодні приблизно о 21.00 очікується рішення Трампа по санкціям щодо Ірану.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:07
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:17
Так вроде до 12 мая ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:24
Привет из Днепра-9
К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Дата: 08 мая 2018 г. на 12.19
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB
US
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