Додано: Вів 08 тра, 2018 12:03

Привет из Днепра-11



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,19/26,24 UAH/USD.



К 10.30 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD по более значимым бидам. «Пока рано говорить о радикальной смене настроения»- предположил наш консультант.



Предчувствие его не обмануло – уже спустя 5 минут, на 10.35 Киева появившиеся продажи СКВ выровняли рынок безналичной пары доллар-гривня в баланс. Понизив ее цену до 26,20/26,23 UAH/USD.



По состоянию на 10.58 Киева сохранившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на прежнем уровне - 26,20/26,23 UAH/USD.



Дополуденная попытка роста долларовых цен на межбанке. Остановленная появившимися оферами СКВ сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



Сохранение тренда на сжатие гривневой ликвидности (закручивание монетарных гаек) стало следствием состоявшегося накануне размещение НБУ своих «коротких» (overnight) депозитных сертификатов на сумму 17 624 млрд. грн.



Меж тем, к 11.13 котировки доллара на межбанке , возобновив снижение, оказались на цифре 26,18/26,21 UAH/USD.



К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.



На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.



К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.



К 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне несколько откатившегося в цене «американца» - 26,22/26,24 UAH/USD.



Наконец, около 12.49 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,22/26,24 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 07 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1922, повысившись до $1,1929 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 08 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,30/31,42 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 18,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 08 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,146UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,08/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,25/31,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,25/31,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.



На вторничной сессии валютного межбанка Украины регулятор и нерезиденты своими покупками СКВ помогли доллару «сохранить лицо», предотвратив ненужный обвал курса «американца».



Справедливости ради стоит все-таки указать на определенную «рукотворность» грозившего доллару обвала – гривнедефицит стал в комплекте с выросшим приходом части экспортной выручки из-за рубежа основным источником пролонгации стартовавшей накануне очередной ревальвации гривни.



Повторим прежнюю сентенцию о том, что регулятор «кнутом и пряником» 9ужесточением монетарной политики и гривневыми интервенциями в рамках технологии Matching) старается загнать курс безналичного доллара в определенные диапазон, конкретика которого, полагаю, должна скоро обозначиться более четко.



Наличный рынок, разочаровавшись в росте, начал за исключением Запорожья, аккуратное снижение действующих цен. Не без участия очевидного отката средневзвешенного курса безналичного «американца» на межбанке в пределах 6,5-7,0 коп.



На торгах межбанка 10-го рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда, радикальность которого к пятнице должна немного снизиться, намекая на вероятное стремление рынка доллара в непродолжительную полосу относительной стабильности с новой недели.



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