Додано: Вів 08 тра, 2018 15:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 1,53 коп., на торгах вторника укрепился на 7,12 коп., оказавшись на уровне 26,2190 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 мая с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,24, а спустя 20 минут, потеряв темп снижения, доллар сузил спред к 26,21/26,24 UAH/USD.



С 10.35 рынок доллара на межбанке вошел в полосу относительной, не покидая до 11.00 уровня 26,20/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, а затем возобновил коррекцию, упав около 11.12 Киева до цифры 26,18/26,21 UAH/USD.

Очевидно этот провал привлек внимание регулятора и нерезидентов, которые совместно инициировали выкуп этих низов, вернув цену доллара по состоянию на 11.25 к отметке 26,21/26,24, а спустя 20 минут к 26,22/26,25 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.30, ограничившись с указанного часа сужением спреда (26,22/26,24 UAH/USD). На фоне этих цен и снижения торговой активности межбанк ушел на обеденный перерыв около 12.45.



После 13.00 на межбанке рабочими были котировки 26,22/26,25 UAH/USD, которые «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии, лишь около 15.50 приподняв биды до 26,225/26,250 UAH/USD.



На цифре 26,225/26,250 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 08 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2190 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 мая overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, регулятор сохранит курс на ужесточение монетарных показателей, изымая с рынка гривневую ликвидность. В частности, разместил 07-го свои «короткие» («overnight) депозитные сертификаты на сумму 17,624 млрд. грн.



Во-вторых, за исключение нерезидентов и НБУ, на межбанке иных системных покупателей, по сути, не было.



О том, что тренд на сжатие гривневой ликвидности стал хитом первой декады мая, свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро вторника с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., минимума индикатора с 09 февраля текущего года.



В-третьих, как всегда по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 мая едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, курсовая динамика рынка доллара стал более выраженной – если накануне СКВ потерял 1,53 коп., нынче доллар упал на 7,12 коп. Это не очень нравится игрокам, предпочитающим более сбалансированный рынок.



Во-вторых, несмотря на усилия НБУ и «варягов», выкупавших долларовые «излишки», средневзвешенная цена «американца» заметно понизилась, сдерживая продажи экспортеров по невыгодному для них курсу.



В-третьих, перед праздничными выходными сессия межбанка длится на час короче.





Дата: 08 мая 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра – 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,12 UAH/USD)

€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,42 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,42 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным дисконтированием цен в паре доллар-гривня.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного приподнимать действующие цены, стимулируя клиентский принос. По итогам вторника обороты, заслужив от дилеров опта «четверку», констатировали повторение хороших показателей предыдущей сессии.



Дата: 08 мая 2018 г. на 16.15

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,06-07/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,08/26,13 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)

€ 31,25/31,45 UAH/EUR (с утра 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню 31,25/31,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Со слов столичных дилеров, тамошние банки «пылесосят» дешевую «зеленую» наличку доя переброса ее на дорогой межбанк, снабжая дилеров наличного рынка дефицитной гривней.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, не прибегая к ценовым ревизиям.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.



После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились, реагируя на выросший «принос». Ревизия сохранила сбалансированную, хотя и очень вялую торговлю.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели понедельника.



Дата: 08 мая 2018 г.



16.33 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)

€ – 31,20/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,50 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,412 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали появление проблем с клиентским «приносом».



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.



После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.



По итогам вторника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с «пробуксовкой» на участке клиентских оферов, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.





Дата: 08 мая 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,17 UAH/USD (с утра - 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,14 UAH/USD)

€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,55 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)



US

