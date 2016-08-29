Додано: Вів 08 тра, 2018 19:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 1,53 коп., на торгах вторника укрепился на 7,12 коп., оказавшись на уровне 26,2190 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 08 мая с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,24, а спустя 20 минут, потеряв темп снижения, доллар сузил спред к 26,21/26,24 UAH/USD.



С 10.35 рынок доллара на МЕЖБАНКЕ вошел в полосу относительной, не покидая до 11.00 уровня 26,20/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, а затем возобновил коррекцию, упав около 11.12 Киева до цифры 26,18/26,21 UAH/USD.

Очевидно этот провал привлек внимание регулятора и нерезидентов, которые совместно инициировали выкуп этих низов, вернув цену доллара по состоянию на 11.25 к отметке 26,21/26,24, а спустя 20 минут к 26,22/26,25 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.30, ограничившись с указанного часа сужением спреда (26,22/26,24 UAH/USD). На фоне этих цен и снижения торговой активности межбанк ушел на обеденный перерыв около 12.45.



После 13.00 на МЕЖБАНКЕ рабочими были котировки 26,22/26,25 UAH/USD, которые «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии, лишь около 15.50 приподняв биды до 26,225/26,250 UAH/USD.



На цифре 26,225/26,250 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 08 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2190 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 мая overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, регулятор сохранит курс на ужесточение монетарных показателей, изымая с рынка гривневую ликвидность. В частности, разместил 07-го свои «короткие» («overnight) депозитные сертификаты на сумму 17,624 млрд. грн.



Во-вторых, за исключение нерезидентов и НБУ, на межбанке иных системных покупателей, по сути, не было.



О том, что тренд на сжатие гривневой ликвидности стал хитом первой декады мая, свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро вторника с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., минимума индикатора с 09 февраля текущего года.



В-третьих, как всегда по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 08 мая едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, курсовая динамика рынка доллара стал более выраженной – если накануне СКВ потерял 1,53 коп., нынче доллар упал на 7,12 коп. Это не очень нравится игрокам, предпочитающим более сбалансированный рынок.



Во-вторых, несмотря на усилия НБУ и «варягов», выкупавших долларовые «излишки», средневзвешенная цена «американца» заметно понизилась, сдерживая продажи экспортеров по невыгодному для них курсу.



В-третьих, перед праздничными выходными сессия межбанка длится на час короче.









Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) частью продемонстрировал 08 мая внутридневной рост (Днепр, Запорожье, Крыжополь), частью понизился, «попутно» «по-праздничному» растянув маржу (Киев, Харьков, Одесса).



Как и накануне, дилеры рынков части вышеупомянутых городов поднимали действующие цены, акцентируя рост в бидах, пытаясь решить возникавшие проблемы с клиентским «приносом».



В свою очередь валютчики, дисконтировавшие цены в наличной паре доллар-гривня делали это в рамках традиционной «дисконтной терапии», пытаясь заставить тех же клиентов не тянуть с валютообменными операциями из-за возможного риска пролонгации «медвежьего» тренда и «потерь на курсе».



По итогам вторника можно констатировать что и первые и вторые мероприятия в рамках ценовых ревизий имели одинаковый эффект – как сообщили представители рынков перечисленных населенных пунктов, ликвидность торгов 08 мая в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Днепр, Крыжополь), либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Киев, Одесса, Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Днепр, Одесса), либо выросли на 3,0 коп. (Запорожье), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков, Крыжополь).



Позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса), либо потеряла 2,0-4,0 коп. (Киев).



Нельзя не отметить появление перетока более дешевого наличного доллара на относительно дорогой валютный межбанк. Этим отличался наличный рынок столицы, получая от профильных департаментов местных коммбанков дефицитную нынче гривню.



Как мы указывали выше, итоговая ликвидность торгов вторника повторила результаты предыдущей сессии. При этом нельзя не указать на относительную курсовую стабильность в наличной паре доллар-гривня в течение 08 мая в отличие от заметной просадки средневзвешенного курса безналичного доллара на вторничных торгах межбанка.



А теперь самое время потолковать о нюансах торгов 08 мая на наличном рынке Днепра. Не первом городе в Украине, но и не втором.



Торги 08 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,14 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным дисконтированием цен в паре доллар-гривня.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного приподнимать действующие цены, стимулируя клиентский принос.



По итогам вторника обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировали повторение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по копейке.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника обе позиции наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,08/26,14 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень символического снижения действующих цен.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизившись, составили: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, следуя за настроениями клиентов.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз нуждалась в некотором росте цен.



При этом итоговый баланс спрос/предложение сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 08 мая биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 мая биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 мая уровнями 31,20/31,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 7,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 08 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение первой половины вторника это достигалось незначительным дисконтированием цен, а после обеда их повышением.



При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии (около 10.00 Киева) динамичное снижение пары евро-доллар, которое вылилось в пробитие концептуальнозначимой отметки $1,1900 вниз на мировом рынке forex, было учтено нашими валютчиками, которые заметно понизили обе позиции евронала в течение вторника.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1912 к отметке $1,1852, констатировав внутридневное его снижение на заметные 60 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневные положительные изменения в наличной паре доллар-гривня и вышеупомянутый дефицит наличного евро в Украине.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1922 пара евро-доллар до 09.00 Киева понизилась в район отметки $1,1900, увеличив при этом размах разнополярных колебаний, как и полагается на европейской сессии рынка forex. С 10.00 стартовала динамичная коррекция главной валютной пары, которая завершилась около 16.45 Киева касанием евро нового минимума $1,1840.

Постояв в районе этой цифры полчаса, пара евро-доллар инициировала «реабилитационное» ралли, пытаясь выбраться из этого конфуза.



Ралли затянулось до 19.40, исчерпавшись на уровне $1,1880, выше подняться паре не удалось…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара умеренно повышается по отношению к евро и снижается по отношению к иене во вторник днем в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Ираном.



По состоянию на 13.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1880 за евро с $1,1922 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥108,91 за доллар со ¥109,09 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 93,05 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник находится «иранская тема». Президент США Дональд Трамп обещал в течение дня объявить, будут ли США выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом в 2015 году.



Валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери, отмечает, что предстоящее заявление Трампа расценивается рынками как дестабилизирующее ситуацию и может негативно отразиться на интересе инвесторов к рисковым активам.



Иена считается наиболее консервативным и защищенным от рисков валютным активом, далее на «шкале надежности» среди основных мировых валют располагается доллар, что и предопределяет складывающуюся динамику курсов.



На евро определенное влияние дополнительно оказывает и новая порция макроэкономической статистики из Германии. Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в стране вырос в марте на 1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. В то же время объем экспорта страны вырос в марте в месячном выражении на 1,7%, хотя аналитики ждали роста на 1,8%, а импорт снизился на 0,9% про прогнозах роста на такую же величину.



Курс доллара США к евро вырос до максимального уровня с начала года на заявлениях главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



Также рынок ждет решения американского президента Дональда Трампа по Ирану.

Федрезерв дал понять рынкам, что намерен поднимать базовую процентную ставку постепенно, и инвесторы, вероятно, не будут удивлены действиями ЦБ, заявил Дж.Пауэлл, выступая на конференции, организованной Международным валютным фондом и ЦБ Швейцарии.



«Процесс нормализации политики ФРС происходит без ущерба для финансовых рынков, и ожидания трейдеров в отношении дальнейшей политики ЦБ, кажется, достаточно хорошо согласуются с ожиданиями руководства Федрезерва, - сказал он. - Если ситуация в экономике будет соответствовать ожиданиям, рынки, вероятно, не будут удивлены нашим действиям».



Меж тем Д.Трамп в понедельник сообщил на своей странице в Twitter, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14.00 по местному времени (21.00 Киева). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.



В целом участники рынка ждут, что США выйдут из соглашения и вернут санкции против Ирана. По мнению аналитиков банка Barclays, вне зависимости от решения Д.Трампа во вторник, соглашение едва ли просуществует в текущем виде до конца первого срока его президентства.



Рост геополитических рисков способствует повышению курса японской иены, рассматриваемой многими инвесторами в качестве защитного актива.



Евро торгуется к 15.20 Киева в районе $1,1867 против $1,1922 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,42 по сравнению со ¥130,07 в понедельник.



Курс доллара составляет ¥109,05 против ¥109,09 накануне.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,3%.



Итак, 04 мая данные по рынку труда в США не смогли задать «генеральное» направление для валютного рынка forex.



Американские фондовые рынки, впрочем, Заметно оживились за последние два дня. Индекс Dow Jones закрыл пятницу ростом в 1.39%, а в понедельник «потяжелел» на 0.39%.



Но пара евро-доллар d понедельник обновила минимум года, показав отметку 1.1897.



Строго говоря, пара евро-доллар «не обязана» следовать за фондовым рынком США. Любые корреляции, которые существуют между разными индикаторами, являются временными. В последний год пара евро-доллар росла вместе с глобальными аппетитами к риску (одним из индикаторов которых является динамика фондовых индексов) не обращая внимания на повышение ставок ФРС, но не исключено, что в ближайшее время курс доллара все-таки начнет реагировать на монетарную политику и отвяжется от аппетитов к риску.



Мы многократно напоминали о том, что повышение ставки ФРС должно оказать воздействие на курс доллара, и в конечном счете, доллар очень сильно вырастет. Нет сомнений в том, что снижение курса пары евро-доллара с $1,240 до $1,184 – это следствие того, что ужесточение монетарной политики ФРС наконец началось сказываться на рынках, других объяснений просто нет.



Но все-таки дух противоречия заставляет нас отказаться от «лобовой» трактовки этого, казалось, уже стартовавшего события.

Есть сомнения в том, что момент для старта общего роста доллара сейчас является «самым подходящим».



И вот почему.



Казначейство США закончило цикл привлечения долга, нарастило дефициты, теперь деньги должны возвращаться в экономику и давить на курс доллара изобилием «американца», пока подстегнутый за счет увеличения дефицитов бюджета экономический рост будет давать эффект.



Следующий цикл агрессивного наращивания госдолга Казначейством США можно прогнозировать на осень, именно к этому моменту доллар должен показать более уверенную «бычью» динамику.

Меж тем, на моменте мы не видим базовых причин для того, чтобы пара евро-доллар «впереди паровоза» устремлялся под отметку $1.190.

Есть реальная вероятность того, что пара евро-доллар еще вернется в район $1,210 перед «окончательным снижением». Существует сомнение, что стартовавшее падение пары представляет собой начало среднесрочного тренда на рост доллара. Рост аппетитов к риску, если он дальше сохранится, поддержит вероятную коррекцию «американца».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,20/31,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов на фоне семикопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 08 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся на 15,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 мая по спросу и по предложению не изменились.



На вторничной сессии валютного межбанка Украины регулятор и нерезиденты своими покупками СКВ помогли доллару «сохранить лицо», предотвратив ненужный обвал курса «американца».



Справедливости ради стоит все-таки указать на определенную «рукотворность» грозившего доллару обвала – гривнедефицит стал в комплекте с выросшим приходом части экспортной выручки из-за рубежа основным источником пролонгации стартовавшей накануне очередной ревальвации гривни.



Повторим прежнюю сентенцию о том, что регулятор «кнутом и пряником» ужесточением монетарной политики и гривневыми интервенциями в рамках технологии Matching) старается загнать курс безналичного доллара в определенные диапазон, конкретика которого, полагаю, должна скоро обозначиться более четко.



Наличный рынок, разочаровавшись в росте, начал за исключением Запорожья, аккуратное снижение действующих цен. Не без участия очевидного отката средневзвешенного курса безналичного «американца» на межбанке на 7,12 коп.



На торгах межбанка 10-го рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда, радикальность которого к пятнице должна немного снизиться, намекая на вероятное стремление рынка доллара в непродолжительную полосу относительной стабильности с новой недели.



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