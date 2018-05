Додано: Вів 08 тра, 2018 14:34

zzzzzz написав: tea написав: Сьогодні приблизно о 21.00 очікується рішення Трампа по санкціяХ щодо Ірану. Сьогодні приблизно о 21.00 очікується рішення Трампа по санкціяХ щодо Ірану.



Там все в цену на нефть упирается, США нужна высокая цена на нефть что-бы поддержать сланцевых производителей и естественно нужна ниша на мировом рынке.В США сейчас бум нефтедобычи, почти каждую неделю обновляются рекорды по добыче и экспорту.

Наскільки я уявляю, основний прибічник/рушійна сила та бенефіціар розірвання угоди - Ізраїль (невдоволений "балістичною" програмою Ірану, підтримкою "Хезболи"). Ізраїль навіть знайшов якісь "докази" порушень з боку Ірану, щоби допомогти США вийти з угоди.

Все інше - фон (як і у випадку з Хусейном, який запускав "Скади" по Ізраїлю, і міг би [теоретично] начинити їх ЗМЗ).

Тим паче американські компанії планували інвестувати в нафтодобувний комплекс Ірану багато $$$. Наскільки я уявляю, основний прибічник/рушійна сила та бенефіціар розірвання угоди - Ізраїль (невдоволений "балістичною" програмою Ірану, підтримкою "Хезболи"). Ізраїль навіть знайшов якісь "докази" порушень з боку Ірану, щоби допомогти США вийти з угоди.Все інше - фон (як і у випадку з Хусейном, який запускав "Скади" по Ізраїлю, і міг би [теоретично] начинити їх ЗМЗ).Тим паче американські компанії планували інвестувати в нафтодобувний комплекс Ірану багато $$$.

