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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4937493849394940

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:16

Доброго вечора європатріотам

Нафта - свічка
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:21

  zzzzzz написав:16 мая будет погашение нескольких облигаций , в том числе 3-х месячных объемом 1,5 млрд грн , которые почти все были выкуплены нерезидентами по мои прикидкам.



Далее следующее погашение будет 6 июня , погашение большое , но горячих денег нерезов там немного , до 300 млн.грн.

Думаю что часть из горячих денег которые заходили в январе-марте ( всего 9,1 млрд ) остались в более дальних выпусках.
На данный момент имеем
в январе-марте зашло 9,1 млрд.грн
Вышло в апреле 2,6
В мае выйдет ( предположительно 1,5 млрд )
В июне 0,3
--------------
Останется 4,7 в более дальних выпусках
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 4937493849394940
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