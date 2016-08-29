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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:16
Доброго вечора європатріотам
Нафта - свічка
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:21
Далее следующее погашение будет 6 июня , погашение большое , но горячих денег нерезов там немного , до 300 млн.грн.
Думаю что часть из горячих денег которые заходили в январе-марте ( всего 9,1 млрд ) остались в более дальних выпусках.
На данный момент имеем
в январе-марте зашло 9,1 млрд.грн
Вышло в апреле 2,6
В мае выйдет ( предположительно 1,5 млрд )
В июне 0,3
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Останется 4,7 в более дальних выпусках
Живите своим умом!
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