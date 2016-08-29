|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:16
Доброго вечора європатріотам
Нафта - свічка
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:21
Далее следующее погашение будет 6 июня , погашение большое , но горячих денег нерезов там немного , до 300 млн.грн.
Думаю что часть из горячих денег которые заходили в январе-марте ( всего 9,1 млрд ) остались в более дальних выпусках.
На данный момент имеем
в январе-марте зашло 9,1 млрд.грн
Вышло в апреле 2,6
В мае выйдет ( предположительно 1,5 млрд )
В июне 0,3
--------------
Останется 4,7 в более дальних выпусках
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:30
Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
п. с.
...і якого уууяяя в нас процвітають говносайти РФ????!
цитата "умов" того ж сайту
-
Договір-оферта про використання сервісу для авторів інфопродуктов і послугСервіс E-pay.tv, іменований далі «Сервіс» публікує цей Договір-оферту, далі «Оферта» або «Угода», що представляє собою публічну оферту за змістом ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації щодо авторів Сервісу E-pay.tv, далі «Автор».
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
Сумно,б*** (с).
Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:45
ну скільки можна ПА-рашку годувати?
... чому таке ЩЕ НА КОРЕНЮ не блокують????!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:52
Рашку доят, а не кормят через такие сайты)) гибридная война...
Да и та система (е-пей) разработана в Украине)
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:00
AdGuard заблокировал доступ к этой странице
Сайт содержит вредоносное ПО. Ваш компьютер может подвергнуться вирусной атаке при посещении этого сайта.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:08
Re: Валютный рынок в контексте
на нормальных форумах за такие ссылки банят перманентно...
надеюсь этого клоуна выпилят наконец-то...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
|