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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4937493849394940

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:16

Доброго вечора європатріотам

Нафта - свічка
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:21

  zzzzzz написав:16 мая будет погашение нескольких облигаций , в том числе 3-х месячных объемом 1,5 млрд грн , которые почти все были выкуплены нерезидентами по мои прикидкам.



Далее следующее погашение будет 6 июня , погашение большое , но горячих денег нерезов там немного , до 300 млн.грн.

Думаю что часть из горячих денег которые заходили в январе-марте ( всего 9,1 млрд ) остались в более дальних выпусках.
На данный момент имеем
в январе-марте зашло 9,1 млрд.грн
Вышло в апреле 2,6
В мае выйдет ( предположительно 1,5 млрд )
В июне 0,3
--------------
Останется 4,7 в более дальних выпусках
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01

  Ihor Pavlovycz написав:Нафта - свічка



https://www.radiosvoboda.org/a/news/29215787.html
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:30

  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
http://you-link.win/odx8k/
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42

  Долярчик написав:Дуже весело розводять лохів на олх :mrgreen:.... типу, отримайте бонус.... бла-бла-бла...... але сталась помилка і..... :mrgreen:
http://officialreg.online/tranzitz.html

п. с.
...і якого уууяяя в нас процвітають говносайти РФ????!

цитата "умов" того ж сайту
-
Договір-оферта про використання сервісу для авторів інфопродуктов і послугСервіс E-pay.tv, іменований далі «Сервіс» публікує цей Договір-оферту, далі «Оферта» або «Угода», що представляє собою публічну оферту за змістом ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації щодо авторів Сервісу E-pay.tv, далі «Автор».
:evil:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42

  холява написав:
  Ihor Pavlovycz написав:Нафта - свічка



https://www.radiosvoboda.org/a/news/29215787.html
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном

Сумно,б*** (с).
Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:45

  Vint написав:
  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
http://you-link.win/odx8k/

ну скільки можна ПА-рашку годувати?
... чому таке ЩЕ НА КОРЕНЮ не блокують????!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:52

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
http://you-link.win/odx8k/

ну скільки можна ПА-рашку годувати?
... чому таке ЩЕ НА КОРЕНЮ не блокують????!

Рашку доят, а не кормят через такие сайты)) гибридная война...
Да и та система (е-пей) разработана в Украине)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:00

  Vint написав:
  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
http://you-link.win/odx8k/


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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

на нормальных форумах за такие ссылки банят перманентно...
надеюсь этого клоуна выпилят наконец-то...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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