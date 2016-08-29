Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
Сумно,б*** (с).
Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:52
Рашку доят, а не кормят через такие сайты)) гибридная война...
Да и та система (е-пей) разработана в Украине)
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:08
Re: Валютный рынок в контексте
на нормальных форумах за такие ссылки банят перманентно...
надеюсь этого клоуна выпилят наконец-то...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:26
Я тут опять про МВФ и прочие дела.
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:44
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:59
Мизантрóп
бесполезно.
будь проклят тот день, когда этот дятел узнал про наличие форума на финансах...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:42
Re: Валютный рынок в контексте
Новые 500-ки уже в банках, хрустят.
Ожидается нечуване зростання.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:53
Мне кажется, что США играет на повышение цен на нефть в рамках стратегии по заменены автомобилей с ДВС на электромобили с параллельным развитием ядерной и возобновляемой энергетики по всему миру. Я считаю, что это ПРАВИЛЬНО.
Был бы у нас президент настоящим ПРЕЗИДЕНТОМ. Тогда бы он разогнал нафиг этих тупарей и клоунов из вр, которые нанесли больше вреда Украине, чем атомная бомба в Хиросиме с последующим ценами в Японии. Но он занят больше своими шкурными делами, забыл про Украину, хотя столько обещал.
А ведь крайне необходимо управлять экономикой Украины с целью обеспечения ее роста за счет использования современных мировых трендов. Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:57
Не подскажите где Вы смотрите текущие ставки по евробондам и ОВГЗ?
Искал, но не нашел в удобном и достоверном виде.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
|