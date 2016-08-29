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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4937493849394940

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01

  Ihor Pavlovycz написав:Нафта - свічка



https://www.radiosvoboda.org/a/news/29215787.html
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42

  холява написав:
  Ihor Pavlovycz написав:Нафта - свічка



https://www.radiosvoboda.org/a/news/29215787.html
Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном

Сумно,б*** (с).
Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:52

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Вот такой развод лучше конвертируется на ростраффике:
http://you-link.win/odx8k/

ну скільки можна ПА-рашку годувати?
... чому таке ЩЕ НА КОРЕНЮ не блокують????!

Рашку доят, а не кормят через такие сайты)) гибридная война...
Да и та система (е-пей) разработана в Украине)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

на нормальных форумах за такие ссылки банят перманентно...
надеюсь этого клоуна выпилят наконец-то...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:26

Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:44

  Долярчик написав::mrgreen: хтось вже таке бачив?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:59

Мизантрóп
бесполезно.
будь проклят тот день, когда этот дятел узнал про наличие форума на финансах...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:42

Re: Валютный рынок в контексте

Новые 500-ки уже в банках, хрустят.
Ожидается нечуване зростання.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:53

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Там все в цену на нефть упирается, США нужна высокая цена на нефть что-бы поддержать сланцевых производителей и естественно нужна ниша на мировом рынке.В США сейчас бум нефтедобычи, почти каждую неделю обновляются рекорды по добыче и экспорту.
Китай естественно выступает против, т.к. Китай импортер нефти.

Так США тоже импортируют сейчас 40% потребляемой нефти, а несколько лет назад было и 50-60. Расконсервировали запасы, тоже, наверное, неспроста, к чему-то готовятся. Китай импортирует 65% нефти. Так что не такая и большая разница. От роста нефти в итоге проиграют и США, и Китай. И вырастет инфляция издержек.

Мне кажется, что США играет на повышение цен на нефть в рамках стратегии по заменены автомобилей с ДВС на электромобили с параллельным развитием ядерной и возобновляемой энергетики по всему миру. Я считаю, что это ПРАВИЛЬНО.

Был бы у нас президент настоящим ПРЕЗИДЕНТОМ. Тогда бы он разогнал нафиг этих тупарей и клоунов из вр, которые нанесли больше вреда Украине, чем атомная бомба в Хиросиме с последующим ценами в Японии. Но он занят больше своими шкурными делами, забыл про Украину, хотя столько обещал.

А ведь крайне необходимо управлять экономикой Украины с целью обеспечения ее роста за счет использования современных мировых трендов. Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:57

  zzzzzz написав:Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.

Не подскажите где Вы смотрите текущие ставки по евробондам и ОВГЗ?

Искал, но не нашел в удобном и достоверном виде.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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