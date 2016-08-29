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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4938493949404941

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:39

buratinyo
Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
https://interfax.com.ua/news/economic/503921.html

Итоги аукционов по ОВГЗ
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:08

  Kabanchik написав:Новые 500-ки уже в банках, хрустят.
Ожидается нечуване зростання.

Рано пани ковать, вчера забирал с ощада пачку процентов по 100грн.затертых. В прошлом месяце чуть получше было.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:19

  buratinyo написав:Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????

Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:46

  zzzzzz написав:Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.


Ну этот то год можно и без кредитов закрыть - из ЗВР.
Другое дело что впереди ещё два-три таких года.
Тут уж точно без внешнего финансирования будет северный пушной.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:19

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????

Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом" :-)

У китайцев своего литиего добра хватает.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:48

buratinyo Ну так ты открой
dimson
 
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