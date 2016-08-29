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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:39
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 09 тра, 2018 08:08
Kabanchik написав:
Новые 500-ки уже в банках, хрустят.
Ожидается нечуване зростання.
Рано пани ковать, вчера забирал с ощада пачку процентов по 100грн.затертых. В прошлом месяце чуть получше было.
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сірий
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Додано: Сер 09 тра, 2018 08:19
buratinyo написав:
Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????
Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 тра, 2018 08:46
zzzzzz написав:
Я тут опять про МВФ и прочие дела.
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Ну этот то год можно и без кредитов закрыть - из ЗВР.
Другое дело что впереди ещё два-три таких года.
Тут уж точно без внешнего финансирования будет северный пушной.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:19
Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????
Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом"
У китайцев своего литиего добра хватает.
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Vint
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:48
buratinyo Ну так ты открой
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dimson
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