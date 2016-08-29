Додано: Сер 09 тра, 2018 10:23

tea написав: Сумно,б*** (с).

Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа. Сумно,б*** (с).Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.

Мы выберем для этого самый благоприятный момент для нас обоих."

Кто вам такое сказал?Отставить панику!Докладываю.Когда только готовилась ядерная сделка с Ираном её непримиримым противником выступила Саудовская Аравия. Категорически!Саудиты тут же предупредили США о разрыве стратегического партнерства, приостановке закупки американского оружия и продаже американских трежерей на сумму $750 млрд. Обида.Обама срочно летит в Аравию и проводит закрытую встречу с королем Абдуллой."Ваше Величество, - говорит он королю, - нам эта сделка крайне необходима, в ней есть и большой ваш интерес. Её главная задача - вывести из строя ядерные возможности Ирана и контролировать ядерные усилия Ирана в будущем, запустив туда нюхачей из МАГАТЭ. Время не терпит - Иран уже в состоянии произвести 10 ядерных зарядов, которые будут нацелены и на вас. Как только мы разрушим иранский ядерный потенциал, мы обещаем вам в будущем вернуться к вопросу разрушения экономического потенциала Ирана и смены там правящего режима.В результате сделки Иран ликвидировал 80% центрифуг и 97% обогащенного урана, перепрофилировал завод по производству тяжелой воды, передал все ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.Сразу после этого следует заявление Трампа: "Сделка плохая!".Вот он благоприятный момент для обоих!Вот когда США и Саудовская Аравия снова ближайшие союзники и работают в паре!Что попросил за это у короля и у наследного принца Трамп?Снизить цены на нефть?Мне нужна пида-рашка и х*ло, а вы добивайте аятолл теперь сами?Кстати, никакой свечи нет. Цены на этой убойной новости выросли всего на 1%.Осведомленные что-то знают.Теперь и вы уже тоже осведомлены и приобщены.