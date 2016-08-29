Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
Итоги аукционов по ОВГЗ
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:39
buratinyo
Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
Итоги аукционов по ОВГЗ
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:08
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:19
Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом"
Всё IMHO
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:46
Ну этот то год можно и без кредитов закрыть - из ЗВР.
Другое дело что впереди ещё два-три таких года.
Тут уж точно без внешнего финансирования будет северный пушной.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 09 тра, 2018 09:19
У китайцев своего литиего добра хватает.
Додано: Сер 09 тра, 2018 09:52
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:23
Кто вам такое сказал?
Отставить панику!
Докладываю.
Когда только готовилась ядерная сделка с Ираном её непримиримым противником выступила Саудовская Аравия. Категорически!
Саудиты тут же предупредили США о разрыве стратегического партнерства, приостановке закупки американского оружия и продаже американских трежерей на сумму $750 млрд. Обида.
Обама срочно летит в Аравию и проводит закрытую встречу с королем Абдуллой.
"Ваше Величество, - говорит он королю, - нам эта сделка крайне необходима, в ней есть и большой ваш интерес. Её главная задача - вывести из строя ядерные возможности Ирана и контролировать ядерные усилия Ирана в будущем, запустив туда нюхачей из МАГАТЭ. Время не терпит - Иран уже в состоянии произвести 10 ядерных зарядов, которые будут нацелены и на вас. Как только мы разрушим иранский ядерный потенциал, мы обещаем вам в будущем вернуться к вопросу разрушения экономического потенциала Ирана и смены там правящего режима. Мы выберем для этого самый благоприятный момент для нас обоих."
В результате сделки Иран ликвидировал 80% центрифуг и 97% обогащенного урана, перепрофилировал завод по производству тяжелой воды, передал все ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.
Сразу после этого следует заявление Трампа: "Сделка плохая!".
Вот он благоприятный момент для обоих!
Вот когда США и Саудовская Аравия снова ближайшие союзники и работают в паре!
Что попросил за это у короля и у наследного принца Трамп?
Снизить цены на нефть?
Мне нужна пида-рашка и х*ло, а вы добивайте аятолл теперь сами?
Кстати, никакой свечи нет. Цены на этой убойной новости выросли всего на 1%.
Осведомленные что-то знают.
Теперь и вы уже тоже осведомлены и приобщены.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:40
ЗЫ
Кстати, вы помните прогонозы Демуры 2014-2015 гг., когда нефть стремилась к $40?
Он тогда сказал, это еще не все, будет отскок на $70, а вот потом уже на $20 и ниже, вот тогда уже конец рублю и sуке-рашке.
Был тоже осведомлен о разговоре Обамы и короля Абдуллы.
|