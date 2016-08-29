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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4939494049414942>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:39

buratinyo
Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
https://interfax.com.ua/news/economic/503921.html

Итоги аукционов по ОВГЗ
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:08

  Kabanchik написав:Новые 500-ки уже в банках, хрустят.
Ожидается нечуване зростання.

Рано пани ковать, вчера забирал с ощада пачку процентов по 100грн.затертых. В прошлом месяце чуть получше было.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:19

  buratinyo написав:Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????

Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:46

  zzzzzz написав:Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.


Ну этот то год можно и без кредитов закрыть - из ЗВР.
Другое дело что впереди ещё два-три таких года.
Тут уж точно без внешнего финансирования будет северный пушной.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:19

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Почему же в Украине до сих пор не открыто ни одно производство электромобилей, ни одно производство солнечных батарей, ни одно производство литиевых аккумуляторов????

Всякие аваковы и кононенки уже дерибанят месторождения лития в Украине
Вроде хотят "на шару" переписать "на своих", а потом продать китайцам с "небольшим интересом" :-)

У китайцев своего литиего добра хватает.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:48

buratinyo Ну так ты открой
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:52

  dimson написав:buratinyo Ну так ты открой


Поздно ему открывать. Чуток опоздал вложиться. Лицензия на крупнейшее месторождение уже выдано некоей конторе с уставным фондом в 5000 грн.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:23

  tea написав:Сумно,б*** (с).
Нафта вгору,Путін відкорковує шампанське і п"є за Трампа.


Кто вам такое сказал? :roll:
Отставить панику!
Докладываю.
Когда только готовилась ядерная сделка с Ираном её непримиримым противником выступила Саудовская Аравия. Категорически!
Саудиты тут же предупредили США о разрыве стратегического партнерства, приостановке закупки американского оружия и продаже американских трежерей на сумму $750 млрд. Обида.
Обама срочно летит в Аравию и проводит закрытую встречу с королем Абдуллой.

"Ваше Величество, - говорит он королю, - нам эта сделка крайне необходима, в ней есть и большой ваш интерес. Её главная задача - вывести из строя ядерные возможности Ирана и контролировать ядерные усилия Ирана в будущем, запустив туда нюхачей из МАГАТЭ. Время не терпит - Иран уже в состоянии произвести 10 ядерных зарядов, которые будут нацелены и на вас. Как только мы разрушим иранский ядерный потенциал, мы обещаем вам в будущем вернуться к вопросу разрушения экономического потенциала Ирана и смены там правящего режима. Мы выберем для этого самый благоприятный момент для нас обоих."


В результате сделки Иран ликвидировал 80% центрифуг и 97% обогащенного урана, перепрофилировал завод по производству тяжелой воды, передал все ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.
Сразу после этого следует заявление Трампа: "Сделка плохая!".
Вот он благоприятный момент для обоих!
Вот когда США и Саудовская Аравия снова ближайшие союзники и работают в паре!
Что попросил за это у короля и у наследного принца Трамп? :roll:
Снизить цены на нефть? :roll:
Мне нужна пида-рашка и х*ло, а вы добивайте аятолл теперь сами? :roll:
Кстати, никакой свечи нет. Цены на этой убойной новости выросли всего на 1%.
Осведомленные что-то знают.
Теперь и вы уже тоже осведомлены и приобщены. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:40

ЗЫ

Кстати, вы помните прогонозы Демуры 2014-2015 гг., когда нефть стремилась к $40?
Он тогда сказал, это еще не все, будет отскок на $70, а вот потом уже на $20 и ниже, вот тогда уже конец рублю и sуке-рашке.
Был тоже осведомлен о разговоре Обамы и короля Абдуллы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:56

Libo Он тогда еще бухал
dimson
 
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