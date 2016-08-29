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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:00
dimson написав:Libo
Он тогда еще бухал
Ну и что?
Мы все тут бухаем.
До сих пор.
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Libo
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