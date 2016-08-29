Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли. Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать. В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам. Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Ну этот то год можно и без кредитов закрыть - из ЗВР. Другое дело что впереди ещё два-три таких года. Тут уж точно без внешнего финансирования будет северный пушной.
Ну и что? Кому в верхах интересно, что будет после выборов?)))
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли. Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать. В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам. Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
Вчора були оприлюднені крайні рейтинги кандидатів у президенти. Так от 1 місце в 1 турі займає ЮВТ,друге місце - Гриценко. Але в 2 турі Гриценко по опитуванням перемагає хоч ЮВТ,хоч ПОП. Певна несподіванка.