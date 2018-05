Додано: Сер 09 тра, 2018 13:26

Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут

Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.

Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності. Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell