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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4939494049414942

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:44

  SILVER_UA написав:Какие прогнозы по евро в ближайший месяц ?

должен быть отскок
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:40

  zzzzzz написав:Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.

Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут

Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.
Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:50

  tea написав:
  zzzzzz написав:Я тут опять про МВФ и прочие дела.

Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.

Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.

В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019

Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.

Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.

На внутреннем рынке оптимистов тоже поубавилось.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:51

  centurionus написав:
  Libo написав:Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут

Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.
Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.

Десь так! Але з того часу все так і іде
sinus
 
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