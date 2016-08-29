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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:44
SILVER_UA написав:
Какие прогнозы по евро в ближайший месяц ?
должен быть отскок
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antey1969
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Додано: Сер 09 тра, 2018 12:40
zzzzzz написав:
Я тут опять про МВФ и прочие дела.
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
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tea
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Додано: Сер 09 тра, 2018 13:26
Libo написав:
Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут
Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.
Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Сер 09 тра, 2018 14:50
tea написав: zzzzzz написав:
Я тут опять про МВФ и прочие дела.
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли.
Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать.
В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам.
Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
На внутреннем рынке оптимистов тоже поубавилось.
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LuckyG
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Додано: Сер 09 тра, 2018 14:51
centurionus написав: Libo написав:
Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут
Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів.
Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
Десь так! Але з того часу все так і іде
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:56
в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
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edvardd
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