Додано: Сер 09 тра, 2018 18:57

centurionus написав: Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності. Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.

Немного не так.СССР входил в Афганистан еще при Картере. Решение про ликвидацию СССР принимал уже Рейган три года спустя ...При Картере ставилась стратегическая задача просто втянуть СССР и Советскую Армию в изнуряющий конфликт с целью их существенно ослабить. И не более того.В Политбюро и в руководстве Советской Армии находились тогда параноики. Главным параноиком был Дмитрий Федорыч Устинов. Это он пришел в ужас, когда в ходе обычного военного планирования представил, что будет, если разместят ракеты у советских границ в Средней Азии, где у СССР была сплошная дыра ПВО. Деза тут и не нужна ... Напомню, это все было в период параноидального кошмара в Европе, где американцы размещали свои Першинги и крылатые ракеты... А тут еще возможно нечто подобное в Азии!Иран отпадал. В Иране бушевала антиамериканская исламская революция. Оставался один Афганистан. Афганистан был просоветский, но сидел там мутный Амин. Амин пользовался большой симпатией у руководства Советской Армии. Советские военные его боготворили. А вот Андропов и соответственно вся гэбня его люто ненавидели.Брежнев оказался меж двух огней ...Страшилки Устинова про ракеты в Средней Азии и страшилки Андропова, что Амин может работать на американцев и переметнуться на их сторону.В конечном итоге, Брежнев принял решение все-таки поменять Амина на более надежного товарища.И вот когда в Пентагоне в декабре 79-го увидели спутниковые снимки, на которых вблизи границ шло развертывание трех общевойсковых дивизии, они онемели от восторга... Взрыв ликования и шампанское были 27-го, когда колонны двинулись за речку ...О том, чтобы ликвидировать СССР тогда никто не думал. Тогда думали только о том, как его ослабить. О том, чтобы выбросить империю зла на помойку историю, Рейган задумался уже три года спустя ... И осуществил это при активной помощи саудовского короля Фахда ...Всё гениальное просто.Для этого достаточно только опустить цены на нефть.А в качестве издёвки, подбросить им еще идею борьбы с алкоголизмом.В условиях низких цен на сырьё и отсутствия бухалова никакая русская государственность невозможна. Только хаос.Хаос 2.0 еще впереди.С нетерпением ждем.