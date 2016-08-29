Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли. Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать. В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам. Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
Libo написав:Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут
Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів. Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Ставки по нашим евробондам уже до 8,2% - 8,6% дошли. Дальше будут веселее, время продолжает неумолимо тикать. В бюджете заложены выплаты в 4 млрд долларов до конца этого года внешним кредиторам. Деньги надо где-то одалживать.Без МВФ никто не желает связываться с нашими популистами и обманщиками.
Все вопросы с МВФ нужно решить до середины июля. Почему до середины июля ? Для того что-бы до конца лета транши поступили в Украину.
В сентябре уже будет поздно, т.к. МВФ к своим требованиям добавит вопросы по бюджету - 2019
Получается ВР и Кабмин за май и июнь должны выполнить все требования.Если не выполнят , то будет очень-очень плохо.
Будуть позичати на внутрішньому ринку.Тому не все так катастрофічно.
Libo написав:Судьба империи зла была решена одним разговором за пятнадцать минут
Лицемірні ойропейці не підтримали ембарго на радянські енергоносії, і американці "нагнули" саудитів. Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
edvardd написав:в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
Зачем фейк создали? За апрель еще нет данных, последние за февраль, там был дефицит 210 ярдов.
edvardd написав:в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
Зачем фейк создали? За апрель еще нет данных, последние за февраль, там был дефицит 210 ярдов.
все претензии к автору: By Stephen Dinan - The Washington Times - Monday, May 7, 2018
centurionus написав:Можна стверджувати, що все було вирішено дещо раніше: в момент, коли керівництво срср "з'їло" "дезу" (запущену через радянські джерела в пакістанських спецслужбах) про наміри американців домовитися з Аміном про розміщення ракет середньої дальності.
Немного не так. СССР входил в Афганистан еще при Картере. Решение про ликвидацию СССР принимал уже Рейган три года спустя ... При Картере ставилась стратегическая задача просто втянуть СССР и Советскую Армию в изнуряющий конфликт с целью их существенно ослабить. И не более того. В Политбюро и в руководстве Советской Армии находились тогда параноики. Главным параноиком был Дмитрий Федорыч Устинов. Это он пришел в ужас, когда в ходе обычного военного планирования представил, что будет, если разместят ракеты у советских границ в Средней Азии, где у СССР была сплошная дыра ПВО. Деза тут и не нужна ... Напомню, это все было в период параноидального кошмара в Европе, где американцы размещали свои Першинги и крылатые ракеты... А тут еще возможно нечто подобное в Азии! Иран отпадал. В Иране бушевала антиамериканская исламская революция. Оставался один Афганистан. Афганистан был просоветский, но сидел там мутный Амин. Амин пользовался большой симпатией у руководства Советской Армии. Советские военные его боготворили. А вот Андропов и соответственно вся гэбня его люто ненавидели. Брежнев оказался меж двух огней ... Страшилки Устинова про ракеты в Средней Азии и страшилки Андропова, что Амин может работать на американцев и переметнуться на их сторону. В конечном итоге, Брежнев принял решение все-таки поменять Амина на более надежного товарища. И вот когда в Пентагоне в декабре 79-го увидели спутниковые снимки, на которых вблизи границ шло развертывание трех общевойсковых дивизии, они онемели от восторга... Взрыв ликования и шампанское были 27-го, когда колонны двинулись за речку ... О том, чтобы ликвидировать СССР тогда никто не думал. Тогда думали только о том, как его ослабить. О том, чтобы выбросить империю зла на помойку историю, Рейган задумался уже три года спустя ... И осуществил это при активной помощи саудовского короля Фахда ... Всё гениальное просто. Для этого достаточно только опустить цены на нефть. А в качестве издёвки, подбросить им еще идею борьбы с алкоголизмом. В условиях низких цен на сырьё и отсутствия бухалова никакая русская государственность невозможна. Только хаос. Хаос 2.0 еще впереди. С нетерпением ждем.
Востаннє редагувалось Libo в Сер 09 тра, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
Зачем фейк создали? За апрель еще нет данных, последние за февраль, там был дефицит 210 ярдов.