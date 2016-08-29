Протиріч з тим, що Ви написали, немає, окрім того, що "деза" від ЦРУ була. Ця історія мало висвітлюється і досі. В рф - зрозуміло чому. Ганьба. Одна з найуспішніших операцій ЦРУ.
Особисто, ще піонером, мабуть, чув від офіцерів (родичів) у 80-х, що причина введення військ в Афганістан - запобігання розміщенню американських ракет середньої дальності.
Устінов - палкий прибічник введення, це так.
Проблеми на Кавказі та в Центральній Азії = "закат" росії - цей постулат відомий з вікторіанської доби. Актуальний і досі.