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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4940494149424943

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:00

  aket4565465465654 написав:
  edvardd написав:в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.


Зачем фейк создали? За апрель еще нет данных, последние за февраль, там был дефицит 210 ярдов.

не петушись... вот тебе ссылка на апрельский The Budget and Economic Outlook - April 2018:
https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/reports/53651-outlook.pdf
не всем дано интернетом уметь пользоватся...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Немного не так.

Протиріч з тим, що Ви написали, немає, окрім того, що "деза" від ЦРУ була. Ця історія мало висвітлюється і досі. В рф - зрозуміло чому. Ганьба. Одна з найуспішніших операцій ЦРУ.
Особисто, ще піонером, мабуть, чув від офіцерів (родичів) у 80-х, що причина введення військ в Афганістан - запобігання розміщенню американських ракет середньої дальності.
Устінов - палкий прибічник введення, це так.
Проблеми на Кавказі та в Центральній Азії = "закат" росії - цей постулат відомий з вікторіанської доби. Актуальний і досі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:44

Libo

удалил
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 22:01

США ввели массовые санкции против государственных и частных военных структур Китая, России, КНДР, Ирана, Турции, ОАЭ, Египта, Ливана и Сирии.
Причина - нарушение законодательства США связанного с "нераспространением оружия массового уничтожения".
Эрдоган на фоне происходящего заявил, что у текущего миропорядка нет будущего, а также осудил выход США из ядерной сделки с Ираном, предупредив, что США также будут в числе проигравших от разрыва этой сделки.

Что-то Трамп вошел в раж, скоро рота будет идти не в ногу, а США в ногу, с учетом возмущения Германии и Франции насчет выхода США из договора по Ирану.

Наконец-то стало захватывающе читать мировые новости, раньше скука была, сейчас с приходом Трампа каждый день - это чистый драйв и адреналин.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 23:23

  Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...

Нет. Либо месячный депо и вывод на КДВ, либо онлайн покупка в зарубежном интернет магазине.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 23:43

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...

Нет. Либо месячный депо и вывод на КДВ, либо онлайн покупка в зарубежном интернет магазине.

Спасибо, месячный депо подошел бы. Его можно оформить через П24 за гривну? Или надо идти в отделение?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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