Додано: Сер 09 тра, 2018 20:14

Libo написав: Немного не так. Немного не так.

Протиріч з тим, що Ви написали, немає, окрім того, що "деза" від ЦРУ була. Ця історія мало висвітлюється і досі. В рф - зрозуміло чому. Ганьба. Одна з найуспішніших операцій ЦРУ.

Особисто, ще піонером, мабуть, чув від офіцерів (родичів) у 80-х, що причина введення військ в Афганістан - запобігання розміщенню американських ракет середньої дальності.

Устінов - палкий прибічник введення, це так.

