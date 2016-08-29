Додано: Сер 09 тра, 2018 23:14

Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...

Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.