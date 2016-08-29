edvardd написав:в апреле правительство США собрало 515 миллиардов долларов налогов и потратило 297 миллиардов долларов США получив общий ежемесячный профицит бюджета в размере 218 миллиардов долларов. Это затмило предыдущий ежемесячный рекорд в размере 190 миллиардов долларов, установленный в 2001 году.
Зачем фейк создали? За апрель еще нет данных, последние за февраль, там был дефицит 210 ярдов.
Протиріч з тим, що Ви написали, немає, окрім того, що "деза" від ЦРУ була. Ця історія мало висвітлюється і досі. В рф - зрозуміло чому. Ганьба. Одна з найуспішніших операцій ЦРУ. Особисто, ще піонером, мабуть, чув від офіцерів (родичів) у 80-х, що причина введення військ в Афганістан - запобігання розміщенню американських ракет середньої дальності. Устінов - палкий прибічник введення, це так. Проблеми на Кавказі та в Центральній Азії = "закат" росії - цей постулат відомий з вікторіанської доби. Актуальний і досі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
США ввели массовые санкции против государственных и частных военных структур Китая, России, КНДР, Ирана, Турции, ОАЭ, Египта, Ливана и Сирии. Причина - нарушение законодательства США связанного с "нераспространением оружия массового уничтожения". Эрдоган на фоне происходящего заявил, что у текущего миропорядка нет будущего, а также осудил выход США из ядерной сделки с Ираном, предупредив, что США также будут в числе проигравших от разрыва этой сделки.
Что-то Трамп вошел в раж, скоро рота будет идти не в ногу, а США в ногу, с учетом возмущения Германии и Франции насчет выхода США из договора по Ирану.
Наконец-то стало захватывающе читать мировые новости, раньше скука была, сейчас с приходом Трампа каждый день - это чистый драйв и адреналин.
Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...
Нет. Либо месячный депо и вывод на КДВ, либо онлайн покупка в зарубежном интернет магазине.
Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...
Нет. Либо месячный депо и вывод на КДВ, либо онлайн покупка в зарубежном интернет магазине.
Спасибо, месячный депо подошел бы. Его можно оформить через П24 за гривну? Или надо идти в отделение?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты) Вопрос к знатокам: в приват-24 можно ее купить в онлайне? На странице обмена валют лишь сообщение про "Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00"...
Нет. Либо месячный депо и вывод на КДВ, либо онлайн покупка в зарубежном интернет магазине.
Спасибо, месячный депо подошел бы. Его можно оформить через П24 за гривну? Или надо идти в отделение?
Месячный депо, имелось ввиду в гривне, чтоб не платить 1% за обналичку.
Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты)
Наконец-то этот день настал.
Alex2006 написав:Спасибо, месячный депо подошел бы.
Финал 26 мая. Сегодня 10 мая. Ваши слова ниже
Alex2006 написав:Ну, это зря. Впереди еще Финал в Киеве, приедет куча иностранцев с кучей валюты. Уже сейчас заходит валюта за бронирование отелей и т.д. В короткий промежуток времени будет солидный вброс предложения на наличке (конечно, большинство уйдет в банки, а не обменки, но все же).
В обменке, на момент, дешевле, чем в Привате, если не следите, но "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели."