Додано: Чет 10 тра, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смена тренда на рынке гривневой ликвидности – там начался ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,80/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 08 мая по спросу упал на 20,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 08 мая по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1850, повысившись до $1,1864 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1877 на открытии торгов в Европе.





Дата: 10 мая 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,10/26,18 UAH/USD

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB



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