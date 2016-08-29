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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4941494249434944

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:29

  Игорь написав:
  Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты)

Наконец-то этот день настал.

Почему? Я и раньше покупал, но небольшие суммы :)

  Игорь написав:
  Alex2006 написав:Спасибо, месячный депо подошел бы.

Финал 26 мая. Сегодня 10 мая. Ваши слова ниже
  Alex2006 написав:Ну, это зря. Впереди еще Финал в Киеве, приедет куча иностранцев с кучей валюты. Уже сейчас заходит валюта за бронирование отелей и т.д. В короткий промежуток времени будет солидный вброс предложения на наличке (конечно, большинство уйдет в банки, а не обменки, но все же).

В обменке, на момент, дешевле, чем в Привате, если не следите, но "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели."

Я планирую брать порциями на протяжении месяца, ведь за раз можно покупать не более эквивалента в 150к, если не ошибаюсь. Да, обменки принципиально не использую, да и банк - надежнее в плане рисков подделок и т.д. А разница, пусть даже в 3-5к грн, не критична.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смена тренда на рынке гривневой ликвидности – там начался ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,80/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 08 мая по спросу упал на 20,0 коп., по предложению не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 08 мая по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1850, повысившись до $1,1864 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1877 на открытии торгов в Европе.


Дата: 10 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,18 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:14

Привет из Днепра-2

Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на перемены в гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

Алекс, ограничение 150к уже отменили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:31

  Zebra написав:Алекс, ограничение 150к уже отменили.

финмониторингу расскажите...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:50

Привет из Днепра-3

К 10.44 на межбанке сохранился «медвежий» тренд, уронивший курс СКВ на указанное время до 26,18/26,20 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 10 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 10 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 10 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.


Дата: 10 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.31

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10/26,15 UAH/USD
EUR 31,10/31,35 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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