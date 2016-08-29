Alex2006 написав:Так-с, появилась потребность прикупить валюты)
Наконец-то этот день настал.
Почему? Я и раньше покупал, но небольшие суммы
Игорь написав:
Alex2006 написав:Спасибо, месячный депо подошел бы.
Финал 26 мая. Сегодня 10 мая. Ваши слова ниже
Alex2006 написав:Ну, это зря. Впереди еще Финал в Киеве, приедет куча иностранцев с кучей валюты. Уже сейчас заходит валюта за бронирование отелей и т.д. В короткий промежуток времени будет солидный вброс предложения на наличке (конечно, большинство уйдет в банки, а не обменки, но все же).
В обменке, на момент, дешевле, чем в Привате, если не следите, но "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели."
Я планирую брать порциями на протяжении месяца, ведь за раз можно покупать не более эквивалента в 150к, если не ошибаюсь. Да, обменки принципиально не использую, да и банк - надежнее в плане рисков подделок и т.д. А разница, пусть даже в 3-5к грн, не критична.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смена тренда на рынке гривневой ликвидности – там начался ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,80/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 08 мая по спросу упал на 20,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 08 мая по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1850, повысившись до $1,1864 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1877 на открытии торгов в Европе.
К 10.44 на межбанке сохранился «медвежий» тренд, уронивший курс СКВ на указанное время до 26,18/26,20 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 10 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 10 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
По состоянию на 11.00 стараниями отложенного предложения СКВ котировки доллара просели к 26,17/26,19 UAH/USD. «Экспортеры продаются активно», - констатировал наш консультант.
Не исключено, что кроме обязательных продаж экспортной выручки на межбанке присутствуют и «факультативные» офера доллара ради гривни, необходимой для расчетов за приобретенные 08-го у Нацбанка депозитные сертификаты на сумму 24, 786 млрд. грн., из которых «коротких» («overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.