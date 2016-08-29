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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4942494349444945

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:18

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.

Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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