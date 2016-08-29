Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
US