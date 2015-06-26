|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:18
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63770
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3828 раз.
- Подякували: 7241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:28
Zebra написав:
Алекс, ограничение 150к уже отменили.
Недавно брал валюту в банке, мне сразу сотрудники банка предложили до 150к за раз.
В подробности не вникал.
-
sryvkin
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 30.06.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:31
sryvkin Какой банк?
-
Dоллар
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 10.09.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:33
Привет из Днепра-6
Меж тем, к 12.22 котировки доллара на межбанке , ограничившись расширением спреда, консолидировались на отметке 26,17/26,19 UAH/USD.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
Дата: 10 мая 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,17 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63770
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3828 раз.
- Подякували: 7241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58
откатили немного
26.05-26.07/26.13-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11204
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 3104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:00
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05
Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7681
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2122 раз.
- Подякували: 2920 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:13
freeze написав:
Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.
На практике уже 150к давно никто не проверяет, проверено многократно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:47
повысит и повысил несколько отличаются, а на момент действует:
ПОСТАНОВА 26.06.2015 № 417
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 699 від 15.10.2015
№ 42 від 25.05.2017
№ 90 від 12.09.2017
№ 99 від 03.10.2017
№ 20 від 01.03.2018}
значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень);
Запорожье немного присело 26,06-26,16
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5161
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12049
|1283423
|
|
|6217
|1311731
|
Чет 10 тра, 2018 10:18
ЛОБ
|
|38
|36433
|
|