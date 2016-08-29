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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4942494349444945

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:18

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.

Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:28

  Zebra написав:Алекс, ограничение 150к уже отменили.


Недавно брал валюту в банке, мне сразу сотрудники банка предложили до 150к за раз.

В подробности не вникал.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:31

sryvkin Какой банк?
Dоллар
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:33

Привет из Днепра-6

Меж тем, к 12.22 котировки доллара на межбанке , ограничившись расширением спреда, консолидировались на отметке 26,17/26,19 UAH/USD.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 10 мая 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,17 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58

откатили немного
26.05-26.07/26.13-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:00

Re: Валютный рынок в контексте

финмониторинг сейчас 300 тысч

https://strana.ua/news/133392-natsbank- ... rinha.html
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05

  Zebra написав:финмониторинг сейчас 300 тысч

https://strana.ua/news/133392-natsbank- ... rinha.html


Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:13

  freeze написав:
  Zebra написав:финмониторинг сейчас 300 тысч

https://strana.ua/news/133392-natsbank- ... rinha.html


Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.

На практике уже 150к давно никто не проверяет, проверено многократно.
Zebra
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