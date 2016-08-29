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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:15
Zebra написав: freeze написав:
Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.
На практике уже 150к давно никто не проверяет, проверено многократно.
Зебра, вона і в Африці... не антелопа!
...анкетку для ФІНМОНІТОРИНГУ, якщо було перевищено 150тис. при поповнені депо, ОБОВ"ЯЗКОВО має зваповнити Зебра, або за нього, може звповнити якась антелопа з банку
, але підписати ту анкетку має Зебра!
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Долярчик
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:38
Dоллар написав:sryvkin
Какой банк?
укргаз
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14
Ну что за знущання такое?
Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))
Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
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somilitark
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 7,12 коп., на торгах четверга укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1922 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 мая с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,22, а спустя 30 минут, сохранив темп снижения, доллар упал до 26,18/26,20 UAH/USD.
С 10.58 до перерыва на обед (13.20 Киева) пара доллар-гривня на межбанке пребывала в пределах 26,17-18/26,19 UAH/USD. А цена 26,17/26,19 UAH/USD оставалась действующей до 14.20 Киева, сделав в указанный час полшага вниз по более значимым бидам (26,165/26,190 UAH/USD).
Эти котировки 26,165/26,190 UAH/USD «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.
На цифре 26,165/26,190 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 10 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.
Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.
Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых наверное еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.
В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.
О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.
Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.
В-третьих, из-за сохранения снижения курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»
Дата: 10 мая 2018 г. 17.24
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08/26,13 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,25 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным повышением цен в паре доллар-гривня.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне достаточно вялой торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного снижать действующие цены, реагируя на «медвежьи» сводки с межбанка.
По итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с двумя минусами», констатировали некоторое снижение хороших показателей предыдущей сессии.
Дата: 10 мая 2018 г. на 17.50
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07/26,10 UAH/USD (с утра 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12 UAH/USD)
€ 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, дисконтируя действующие цены под влиянием «медвежьих» сводок с межбанка.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спред, реагируя на сохранившееся равновесие покупок и продаж.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели вторника.
Дата: 10 мая 2018 г.
17.20 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USDD)
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара.
По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
После обеда, на рынке Запорожья преобладание спроса сохранилось на фоне довольно низколиквидной торговли.
Этот «перекос» в комплекте с пассивностью клиентов привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.
Дата: 10 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,17 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,415 UAH/RUB)
US
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дядя Caша
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:30
somilitark написав:
Ну что за знущання такое?
Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))
Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:40
Den написав:
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)
Всё так хорошо.
Через год вообще жир. Как обещал.
Пора запрыгивать в последний вагон и покупать землю.
Самый простой способ хорошо заработать во время бума.
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Libo
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:53
Долярчик
А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя?
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
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Libo
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:11
Libo написав:Долярчик
А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя?
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
если больше ставки,то примерно 5500 и выше...
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somilitark
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:26
Den написав: somilitark написав:
Ну что за знущання такое?
Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))
Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)
Инфляция в 15-20%.
Резко растущеий отрицательный торговый баланс.
Отсутствие кредитования.
Рост цен на энергоносители.
Бегущее из страны население.
Радужно аж не могу. Цветем и пахнем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:43
Кому интересно, прогноз по Евро:Валютный рынок в мире
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Чет 10 тра, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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