RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4944494549464947>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:15

  Zebra написав:
  freeze написав:
  Zebra написав:финмониторинг сейчас 300 тысч

https://strana.ua/news/133392-natsbank- ... rinha.html


Национальный банк Украины (НБУ) намерен сделать /c/ Будущее время.

На практике уже 150к давно никто не проверяет, проверено многократно.

Зебра, вона і в Африці... не антелопа! :mrgreen:
...анкетку для ФІНМОНІТОРИНГУ, якщо було перевищено 150тис. при поповнені депо, ОБОВ"ЯЗКОВО має зваповнити Зебра, або за нього, може звповнити якась антелопа з банку :mrgreen:, але підписати ту анкетку має Зебра!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 19.10.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:38

  Dоллар написав:sryvkin Какой банк?


укргаз
sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14

Re: Валютный рынок в контексте

Ну что за знущання такое?

Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))

Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9611
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 7,12 коп., на торгах четверга укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1922 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 мая с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,22, а спустя 30 минут, сохранив темп снижения, доллар упал до 26,18/26,20 UAH/USD.

С 10.58 до перерыва на обед (13.20 Киева) пара доллар-гривня на межбанке пребывала в пределах 26,17-18/26,19 UAH/USD. А цена 26,17/26,19 UAH/USD оставалась действующей до 14.20 Киева, сделав в указанный час полшага вниз по более значимым бидам (26,165/26,190 UAH/USD).

Эти котировки 26,165/26,190 UAH/USD «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.

На цифре 26,165/26,190 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 10 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.

Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.
Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых наверное еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.

В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.

О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.

Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.

В-третьих, из-за сохранения снижения курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»

Дата: 10 мая 2018 г. 17.24

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,08/26,13 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,25 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным повышением цен в паре доллар-гривня.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне достаточно вялой торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного снижать действующие цены, реагируя на «медвежьи» сводки с межбанка.
По итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с двумя минусами», констатировали некоторое снижение хороших показателей предыдущей сессии.

Дата: 10 мая 2018 г. на 17.50
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,07/26,10 UAH/USD (с утра 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12 UAH/USD)
€ 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, дисконтируя действующие цены под влиянием «медвежьих» сводок с межбанка.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спред, реагируя на сохранившееся равновесие покупок и продаж.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели вторника.

Дата: 10 мая 2018 г.

17.20 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USDD)
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара.

По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.

После обеда, на рынке Запорожья преобладание спроса сохранилось на фоне довольно низколиквидной торговли.

Этот «перекос» в комплекте с пассивностью клиентов привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.

Дата: 10 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,17 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,415 UAH/RUB)

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63781
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3828 раз.
Подякували: 7241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:30

  somilitark написав:Ну что за знущання такое?

Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))

Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)
Den
 
Повідомлень: 212
З нами з: 18.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:40

  Den написав:Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)


Всё так хорошо.
Через год вообще жир. Как обещал.
Пора запрыгивать в последний вагон и покупать землю.
Самый простой способ хорошо заработать во время бума.
:idea: :idea: :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6339
З нами з: 14.11.11
Подякував: 273 раз.
Подякували: 3068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:53

Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6339
З нами з: 14.11.11
Подякував: 273 раз.
Подякували: 3068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:11

  Libo написав:Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...

если больше ставки,то примерно 5500 и выше...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9611
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:26

  Den написав:
  somilitark написав:Ну что за знущання такое?

Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))

Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)


Инфляция в 15-20%.
Резко растущеий отрицательный торговый баланс.
Отсутствие кредитования.
Рост цен на энергоносители.
Бегущее из страны население.
Радужно аж не могу. Цветем и пахнем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 26.03.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

Кому интересно, прогноз по Евро:
Валютный рынок в мире
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 10 тра, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 09.09.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4944494549464947>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz, Долярчик, ЧИА і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 620, 621, 622
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6219 1311910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 18:36
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1204, 1205, 1206
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12054 1284387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 17:23
moniks
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.