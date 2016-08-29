Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 7,12 коп., на торгах четверга укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1922 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 мая с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,22, а спустя 30 минут, сохранив темп снижения, доллар упал до 26,18/26,20 UAH/USD.



С 10.58 до перерыва на обед (13.20 Киева) пара доллар-гривня на межбанке пребывала в пределах 26,17-18/26,19 UAH/USD. А цена 26,17/26,19 UAH/USD оставалась действующей до 14.20 Киева, сделав в указанный час полшага вниз по более значимым бидам (26,165/26,190 UAH/USD).



Эти котировки 26,165/26,190 UAH/USD «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



На цифре 26,165/26,190 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 10 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.

Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых наверное еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.



В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.



О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.



Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.



В-третьих, из-за сохранения снижения курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»



Дата: 10 мая 2018 г. 17.24



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,08/26,13 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)

€ – 31,15/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,25 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным повышением цен в паре доллар-гривня.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне достаточно вялой торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного снижать действующие цены, реагируя на «медвежьи» сводки с межбанка.

По итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с двумя минусами», констатировали некоторое снижение хороших показателей предыдущей сессии.



Дата: 10 мая 2018 г. на 17.50

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,07/26,10 UAH/USD (с утра 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12 UAH/USD)

€ 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, дисконтируя действующие цены под влиянием «медвежьих» сводок с межбанка.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спред, реагируя на сохранившееся равновесие покупок и продаж.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели вторника.



Дата: 10 мая 2018 г.



17.20 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USDD)

€ – 31,20/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,35 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара.



По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.



После обеда, на рынке Запорожья преобладание спроса сохранилось на фоне довольно низколиквидной торговли.



Этот «перекос» в комплекте с пассивностью клиентов привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.



Дата: 10 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,17 UAH/USD)

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,415 UAH/RUB)



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