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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:44
Инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
В годовом измерении, по сравнению с апрелем 2017 года, рост цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта.
Согласно апрельскому прогнозу Нацбанка, в текущем году инфляция будет постепенно замедляться и достигнет 8,9% на конец года.
Инфляция в годовом измерении ( месяц к месяцу предыдущего года)
Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 10 тра, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:52
Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду
Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду
Европейскому рынку пшеницы грозит дефицит предложения после нескольких лет перепроизводства, из-за засухи в ряде стран аналитики снижают прогнозы на следующий сельхозгод, который начнется в июле.
Согласно прогнозу исследовательской компании Strategie Grains, урожай пшеницы в 2018-2019 сельхозгоду составит 140,8 млн тонн, то есть будет на 200 тыс. тонн меньше, чем предполагалось ранее, и ниже объемов текущего сельхозгода.
В том числе ухудшены прогнозы урожая для Германии, Венгрии, Чехии и Болгарии.
Компания предупредила, что может дополнительно снизить прогноз, если в Центральной и Юго-Восточной Европе сохранится засушливая погода.
Пшеница на торгах в Париже дешевела пять лет подряд, но в этом году цены выросли почти на 10%, в четверг основной контракт держался у 173,5 евро за тонну
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