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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4945494649474948>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:52

Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду
Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду
Европейскому рынку пшеницы грозит дефицит предложения после нескольких лет перепроизводства, из-за засухи в ряде стран аналитики снижают прогнозы на следующий сельхозгод, который начнется в июле.

Согласно прогнозу исследовательской компании Strategie Grains, урожай пшеницы в 2018-2019 сельхозгоду составит 140,8 млн тонн, то есть будет на 200 тыс. тонн меньше, чем предполагалось ранее, и ниже объемов текущего сельхозгода.

В том числе ухудшены прогнозы урожая для Германии, Венгрии, Чехии и Болгарии.

Компания предупредила, что может дополнительно снизить прогноз, если в Центральной и Юго-Восточной Европе сохранится засушливая погода.

Пшеница на торгах в Париже дешевела пять лет подряд, но в этом году цены выросли почти на 10%, в четверг основной контракт держался у 173,5 евро за тонну
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:02

  Libo написав:Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...

.... моя дружина отримує 5тис. (+/-) у місті Лева!
.... а якщо, де-хто, серед її колег-вчителів отримає 7-7,5тис. - то рахується ЖИР!!! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 10 тра, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:02

  zzzzzz написав:
Инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении, по сравнению с апрелем 2017 года, рост цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта.

Согласно апрельскому прогнозу Нацбанка, в текущем году инфляция будет постепенно замедляться и достигнет 8,9% на конец года.



Инфляция в годовом измерении ( месяц к месяцу предыдущего года)
Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%


на удивление
вначале захотел возмутиться, т.к. по впечатлениям - цены росли сильнее
но поднял чеки

Заказ 41899 24.04.2017
Пиво «Кроненбург Бланш» (3 кг)
128.97 грн.

Заказ 87220 30.04.2018
Пиво «Кроненбург Бланш» белое нефильтрованное 4.8° (3 кг)
140.97 грн.

всего 10%
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:06

  Долярчик написав:
  Libo написав:Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...

.... моя дружина отримує 5тис. (+/-) у місті Лева!
.... а якщо, де-хто, серед її колег-вчителів отримає 7-7,5тис. - то рахується ЖИР!!! :D


на руки?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:09

  ЧИА написав:
Инфляция в годовом измерении ( месяц к месяцу предыдущего года)
Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%


на удивление
вначале захотел возмутиться, т.к. по впечатлениям - цены росли сильнее
[/quote]

Цены и росли быстрее.
От НБУ - это базовая инфляция, потребительская гораздо выше. Несмотря на "замороженный" курс.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:12

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  Libo написав:Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...

.... моя дружина отримує 5тис. (+/-) у місті Лева!
.... а якщо, де-хто, серед її колег-вчителів отримає 7-7,5тис. - то рахується ЖИР!!! :D


на руки?

моя - так(якщо без "замін" і т. д. то має на руки менше 5-ти)
а за тих 7тис - треба уточнити в неї :?

п. с.
... вже уточнив! - так, мають на руки, але то там якась вища категорія і різні добавки, наприклад, за класне керівництво, за вислугу років.... і ще якісь там різні добавки..... і виходить за 7тис.грн на руки!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 10 тра, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:28

Ашобызнали

Завтра набирає чинності Постанова Правління НБУ № 51 "Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
https://bank.gov.ua/document/download?docId=69417473
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Shram написав:Цены и росли быстрее.


возможно. на что-то
по пиву я написал выше - +10%, чеки привел

посмотрел по импортному товару - удивился
на кофе в зернах цена за год упала на 2% в гривнах
44219 18.04.2017
Кофе жареный в зернах арабика Колумбия Сьюпремо 34.04
Кофе жареный в зернах робуста Камерун 18/20 24.84
54706 21.04.2018
Кофе жареный в зернах арабика Колумбия Сьюпремо 33.30
Кофе жареный в зернах робуста Камерун 18/20 24.30
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:54

Lибо

  Den написав:
  somilitark написав:Ну что за знущання такое?

Что за тишина гробовая?
Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))

Это так действует микроскопическая ревальвация?
05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)


Не успел я среагировать, ка Либо тут как тут. Я думал, он уже в Африке негров утешает, нееее. По его словам, всё будет, потом, половину, как нибудь.
  Libo написав:А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя?
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...

Ну да, почти 200 баксов, с переработкой. А в 2008 было просто 200 баксов. И разница в этих баксах и уровне жизни резко похерела.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:57

  Libo написав:Долярчик

А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? :roll:
Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...


Здравствуй сыночек .
Зряплата в провинции следующая ....
МАТЕМАТИКА
....учитель -методист, стаж 37 лет , полторы ставки , КЛАСССНОЕ РУКОВОДСТВО (ну его в ж..., так как жена , дома готовить не успевает),выслуга 30 % , проверка тетрадей (контрольные , самостоятельные).
...м....л.....я.. мне в душу никто не заглядывал за вредность , жена-учитель....
Короче , в этом месяце 13,2 тыс.гр.

...очень жену УВАЖАЮ ,вкалывает в школе что потерпевшая, хотя могла бы вообще не работать.
ВСЕМ Здоровья и Удачи.


РЫ,,,,,,СЫЫЫЫЫЫ на руки друзья , на руки !!!
холява
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