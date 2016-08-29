Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду Аналитики снижают прогнозы урожая пшеницы в ЕС в следующем сельхозгоду Европейскому рынку пшеницы грозит дефицит предложения после нескольких лет перепроизводства, из-за засухи в ряде стран аналитики снижают прогнозы на следующий сельхозгод, который начнется в июле.
Согласно прогнозу исследовательской компании Strategie Grains, урожай пшеницы в 2018-2019 сельхозгоду составит 140,8 млн тонн, то есть будет на 200 тыс. тонн меньше, чем предполагалось ранее, и ниже объемов текущего сельхозгода.
В том числе ухудшены прогнозы урожая для Германии, Венгрии, Чехии и Болгарии.
Компания предупредила, что может дополнительно снизить прогноз, если в Центральной и Юго-Восточной Европе сохранится засушливая погода.
Пшеница на торгах в Париже дешевела пять лет подряд, но в этом году цены выросли почти на 10%, в четверг основной контракт держался у 173,5 евро за тонну
Инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
В годовом измерении, по сравнению с апрелем 2017 года, рост цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта.
Согласно апрельскому прогнозу Нацбанка, в текущем году инфляция будет постепенно замедляться и достигнет 8,9% на конец года.
Инфляция в годовом измерении ( месяц к месяцу предыдущего года) Январь - 14,1% Февраль - 14% Март - 13,2% Апрель - 13,1%
на удивление вначале захотел возмутиться, т.к. по впечатлениям - цены росли сильнее но поднял чеки
А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
.... моя дружина отримує 5тис. (+/-) у місті Лева! .... а якщо, де-хто, серед її колег-вчителів отримає 7-7,5тис. - то рахується ЖИР!!!
на руки?
моя - так(якщо без "замін" і т. д. то має на руки менше 5-ти) а за тих 7тис - треба уточнити в неї
п. с. ... вже уточнив! - так, мають на руки, але то там якась вища категорія і різні добавки, наприклад, за класне керівництво, за вислугу років.... і ще якісь там різні добавки..... і виходить за 7тис.грн на руки!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 10 тра, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
возможно. на что-то по пиву я написал выше - +10%, чеки привел
посмотрел по импортному товару - удивился на кофе в зернах цена за год упала на 2% в гривнах 44219 18.04.2017 Кофе жареный в зернах арабика Колумбия Сьюпремо 34.04 Кофе жареный в зернах робуста Камерун 18/20 24.84 54706 21.04.2018 Кофе жареный в зернах арабика Колумбия Сьюпремо 33.30 Кофе жареный в зернах робуста Камерун 18/20 24.30
Что за тишина гробовая? Даже Доллярчик успокоился и не подкидывает что-то воодушевлённо бредовое)))
Это так действует микроскопическая ревальвация? 05 на 10 по стране,больше хотят продать по заявкам,ничего удивительного,лето на носу(с).
Вообще всё очень радужно получается !!! Цены по курсу 8 были 40грн/м.кв(сейчас 120грн).. Зп были 8000(сейчас 20 000) Получается вышли на уровень 2014 года !!! Причём обьемы (что самое интересное ) выросли в 1.5 раза по сравнению с 2014 !!Вот только немогу понять (Либо всё так хорошо либо нас где-то разводят)
Не успел я среагировать, ка Либо тут как тут. Я думал, он уже в Африке негров утешает, нееее. По его словам, всё будет, потом, половину, как нибудь.
Libo написав:А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
Ну да, почти 200 баксов, с переработкой. А в 2008 было просто 200 баксов. И разница в этих баксах и уровне жизни резко похерела.
А сколько сейчас средняя з/п среднего провинциального учителя? Стеснялся прямо спрашивать, когда недавно общался с училкой в своей провинции, но она, скромняга, говорила, что жить можно ...
Здравствуй сыночек . Зряплата в провинции следующая .... МАТЕМАТИКА ....учитель -методист, стаж 37 лет , полторы ставки , КЛАСССНОЕ РУКОВОДСТВО (ну его в ж..., так как жена , дома готовить не успевает),выслуга 30 % , проверка тетрадей (контрольные , самостоятельные). ...м....л.....я.. мне в душу никто не заглядывал за вредность , жена-учитель.... Короче , в этом месяце 13,2 тыс.гр.
...очень жену УВАЖАЮ ,вкалывает в школе что потерпевшая, хотя могла бы вообще не работать. ВСЕМ Здоровья и Удачи.