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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4946494749484949

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 768
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 768
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:57

  Libo написав:
  inside написав:
  Libo написав:Кто угадает, что это за металл??? :roll:
Можно разбогатеть ... :idea:

https://pro.banyanhill.com/p/RWE2017/L190U4DG/?h=true


Если фото соответствует металлу о котором идет речь, то это sphalerite
Теперь рассказывайте как разбогатеть :mrgreen:


Теперь надо проверить месторождения и кто их оперирует. 8)

Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:44

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Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:22

  Libo написав:
  edvardd написав:Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...


Конечно развод.
Но в каждом разводе есть доля правды.
Извлекаем рациональное зерно - цинк в последнее время подорожал на 75%.
Цена акций тоже. Поэтому может уже и поздно их покупать ...
Что следующее? Чтоб приготовиться заранее?
Медь. Золото. Серебро.
8) 8) 8)

я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:31

  edvardd написав:я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет


Ну здрасьте!
В моей же цитате по цинку чуть выше написано:

However, the group still expects a deficit this year of 263,000 tonnes.

Сейчас есть дефицит на цинк и на медь. Но он небольшой, цена выросла не сильно.
А вот когда потребление резко и внезапно возрастет, выкопать карьер или шахту быстро не получается. На освоение таких рудников уходят многие годы или даже десятилетия ...
Вот тогда и наступает праздник на улице Инвестора.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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