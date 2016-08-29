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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:57
Libo написав: inside написав:
Если фото соответствует металлу о котором идет речь, то это sphalerite
Теперь рассказывайте как разбогатеть
Теперь надо проверить месторождения и кто их оперирует.
Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:44
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:22
Libo написав: edvardd написав:
Сфалерит - сульфид цинка.
вы серьёзно, это развод лохов, мягко сказано...
Конечно развод.
Но в каждом разводе есть доля правды.
Извлекаем рациональное зерно - цинк в последнее время подорожал на 75%.
Цена акций тоже. Поэтому может уже и поздно их покупать ...
Что следующее? Чтоб приготовиться заранее?Медь. Золото. Серебро.
я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет
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edvardd
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:31
edvardd написав:
я по секрету скажу, что в мире нет дефицита металлов, есть дефицит геологов, и денег на освоение, одни торговцы развелись и менеджеры, а по земле ползать никто не хочет
Ну здрасьте!
В моей же цитате по цинку чуть выше написано:
However, the group still expects a deficit
this year of 263,000 tonnes.
Сейчас есть дефицит на цинк и на медь. Но он небольшой, цена выросла не сильно.
А вот когда потребление резко и внезапно возрастет, выкопать карьер или шахту быстро не получается. На освоение таких рудников уходят многие годы или даже десятилетия ...
Вот тогда и наступает праздник на улице Инвестора.
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Libo
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